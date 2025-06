Isola dei Famosi, Chiara Balistreri minacciata sui social dopo post contro violenza sulle donne

(Adnkronos) - "Ti taglio la gola e gioco a calcio la tua testa", "Appena ti becco sei finita", "Auguro un tumore a te e alla tua famiglia": sono solo alcune delle minacce apparse tra i commenti di un post dell'associazione anti-violenza Scarpetta rossa, in cui appare Chiara Balistreri, la 22enne bolognese che ha denunciato per le violenze subite l'ex fidanzato e, dopo aver raccontato la sua storia sui social, è tra i concorrenti dell'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi.

Nelle scorse ore Balistreri è stata accusata in tv da Jasmine Salvati, altra concorrente del reality Mediaset, di essere all'Isola dei Famosi "per visibilità, come di aver fatto tutte le altre cose per visibilità". La famiglia, gli amici di Chiara e l'organizzazione Scarpetta rossa, di cui la 22enne fa attivamente parte, sui social si dicono "indignati dalle parole di Jasmin. Un messaggio del genere non può essere assolutamente tollerato, tantomeno a ridosso della morte della povera ragazza di 14 enne Martina Carbonaro".

Gli insulti e le minacce social, apparse sotto il post di Scarpetta Rossa, in cui Chiara Balistreri invita a donare il 5x1000 all'associazione anti-violenza, arrivano a pochi giorni dalla condanna del suo ex a 6 anni e 3 mesi.