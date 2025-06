Centri estivi a Biella, Caldesi: “Scempio educativo? No, solo ignoranza amministrativa”

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’intervento scomposto del parroco di San Paolo sulla questione dei “centri estivi” non mi ha francamente stupita perché è perfettamente in linea con l’atteggiamento e con i toni dallo stesso tenuti nei giorni scorsi sia in occasione dei confronti che ha avuto con l’Amministrazione e segnatamente con la sottoscritta, sia in altre sedi non propriamente destinate all’approfondimento di temi politico-amministrativi.



Se però potevo comprendere – ancorché non le condividessi – lamentele fondate sull’aspetto più strettamente economico credo sia quantomeno sconveniente che Don Filippo Nelva si senta di definire “uno scempio educativo” le scelte di questa Amministrazione. Potrebbe semmai rappresentare uno scempio addentrarsi in campi sconosciuti per dissertare su tematiche ignote; come accadrebbe a chi volesse disquisire sull’avanzo di amministrazione del Comune di Biella avendo letto titoli di giornale ma senza minimamente conoscerlo…



Scempio è anche volgarizzare temi importanti come quelli della sussidiarietà e della collaborazione pubblico/privato! Anche il Comune, attraverso il Settore dei Servizi Sociali, sostiene le fasce più deboli e provvede al pagamento di affitti e di bollette (rimborsandole anche a quei soggetti che ne avessero anticipato l’esborso!) anche se con minore discrezionalità e maggiori vincoli di quanti operano al di fuori della Pubblica Amministrazione.



In questo caso il Comune se ne occupa per dovere e competenze, altri soggetti lo fanno per misericordia e cuore; sarebbe bene non farlo solo per ottenere uno strumento di rivendicazione".