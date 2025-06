Biella, al Bona sarà annunciato il vincitore del concorso letterario in memoria della professoressa Ferrari Benati

Il 4 giugno, alle 9, all'Istituto Bona di Biella, verrà annunciato il vincitore del concorso letterario in memoria della prof.ssa Luciana Ferrari Benati, storica docente della scuola di materie letterarie. Il concorso è alla terza edizione; nel mese di marzo le classi quinte hanno svolto l'elaborato qui di seguito.

“Se riesci a sentire fino in fondo che vale la pena conservare la propria condizione di esseri umani anche quando non ne sortisce alcun effetto pratico, sei riuscito a sconfiggerli” (da 1984,di George Orwell) 1984 è un romanzo distopico di fantapolitica dello scrittore inglese George Orwell, pubblicato nel 1949. Esso è incentrato sulle conseguenze del totalitarismo, sulla sorveglianza di massa, sulla repressione delle libertà e l'irregimentazione del popolo e dei comportamenti all'interno della società. Orwell modellò lo stato autoritario del romanzo sia sull'Unione Sovietica di Stalin che sulla Germania nazista di Hitler. Ancora più in generale, il romanzo analizza il ruolo della verità e dei fatti dentro alle società, e degli astuti sistemi con i quali essi possano essere manipolati. Il vincitore riceverà un premio.