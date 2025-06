Dal Nord Ovest - Trovato un cadavere nel canale

Un cadavere è stato ritrovato nella mattinata di ieri, lunedì 2 giugno, nel canale Regina Elena a Bellinzago Novarese. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 80 anni, residente proprio nel comune del Novarese.

L’allarme è stato lanciato dal fratello dell’anziano, preoccupato per la sua scomparsa. I Carabinieri della stazione di Oleggio hanno immediatamente avviato le ricerche, supportati da un’unità cinofila con cane molecolare. Poco dopo, il corpo senza vita è stato rinvenuto nel canale.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i volontari dell’Aib per le operazioni di recupero. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause del decesso.