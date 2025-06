Oggi deviazioni a Biella alle linee bus 350, 360 e anello urbano

Atap avvisa che da Martedì 3 Giugno 2025 a Venerdì 6 Giugno 2025 dalle 8.00 alle 17.00 (e comunque secondo le necessità) per eseguire lavori di scavo per conto di E-Distribuzione, a Biella rione Riva verrà chiusa al traffico la corsia a salire nel tratto di via Pietro Micca prospiciente piazza Martiri della Libertà.

Pertanto, si segnalano le variazioni di itinerario sulle Linee:

350 — Sordevolo – Pollone – Biella – Pralungo – Sant’Eurosia

► solamente verso Pralungo : da piazza Alessandro La Marmora ritorno su via Gramsci, via XX Settembre, via Repubblica, via Galilei, via Italia, via Tollegno e percorso normale;

360 — Biella San Paolo – Riva – Cossila – Favaro – Oropa

► solamente verso Oropa : piazza Alessandro La Marmora, via Gramsci, via XX Settembre, via Repubblica, via Galilei, via Marochetti, via Ramella Germanin, percorso normale e viceversa;

900 — Biella – Anello Urbano

► giunta in piazza Alessandro La Marmora, sosta con ripartenza al minuto 23 di ogni ora, quindi devierà lungo via Antonio Gramsci, via XX Settembre, a destra in via Repubblica, viale Giacomo Matteotti, ripresa del percorso normale. Di conseguenza, saranno temporaneamente soppresse le fermate: