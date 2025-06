Ponte del 2 giugno, boom di visitatori in Piemonte: dai musei di Torino ai laghi

Boom di turisti in Piemonte per il ponte del 2 giugno. A Torino i musei e le mostre hanno registrato numeri positivi nonostante il tempo incerto, mentre nei laghi si è registrata un’alta presenza dei turisti svizzeri, che in questo periodo festeggiano l’Ascensione.

Nel capoluogo piemontese i maggiori ticket staccati li ha registrati il Museo Egizio con 17.837 presenze e 7.569 soltanto nella giornata del 1 giugno. A seguire i Musei Reali con 13.242 biglietti emessi. Di questi 11.528 hanno consentito ai turisti di visitare le collezioni permanenti e lo Spazio Leonardo, mentre i restanti 1.814 hanno ammirato l’esposizione Da Botticelli a Mucha. Bellezza, natura, seduzione, fino al 27 luglio nelle Sale Chiablese. La terza meta più ambita è stata la Venaria Reale con 10.837 visitatori paganti, attratti in particolare dai giardini. Il Museo Nazionale del Cinema e la Mole Antonelliana hanno registrato 10 mila presenza con una media di oltre 3 mila persone al giorno.La Fondazione Torino Museo ha accolto 7.398 turisti di cui 1.814 alla Gam, 1.471 al Mao e 4.113 a Palazzo Madama.Infine la mostra «Henri Cartier-Bresson e l’Italia» a Camera ha attratto 3 mila persone.

Soddisfazione dell’assessore al Turismo e Cultura del Piemonte Marina Chiarelli: «Torino è cultura. Lo confermano i visitatori che in questi giorni di festa hanno animato le vie della città. Come Regione continueremo a sostenere il comparto sia con investimenti che attraverso l’ascolto degli operatori del settore, come stiamo facendo in questi mesi nell’illustrazione del Programma triennale cultura 2025-2027. La Città offre un ricco panorama enogastronomico e culturale che coinvolge i visitatori e li invoglia a tornare. Il settore culturale continua a dimostrare di essere un motore essenziale per lo sviluppo sociale ed economico del Piemonte».

Anche i laghi del Piemonte hanno registrato numeri confortanti, nonostante le difficili condizioni meteo. La percezione degli operatori del settore è stata positiva. Le strutture ricettive hanno raccolto un tasso di occupazione tendenzialmente in linea con quello dello scorso anno. Oltre al turismo domestico, i laghi hanno attratto in particolare i visitatori svizzeri, che in questo periodo festeggiano l’Ascensione e, il prossimo lunedì, celebreranno la Pentecoste.

«I laghi rappresentano una destinazione di straordinaria bellezza del nostro territorio, in grado di attrarre turisti da tutto il mondo. Costituiscono la seconda meta più ambita in Piemonte dopo l’area metropolitana di Torino - continua l’assessore Chiarelli -. Stiamo lavorando alla destagionalizzazione dell’offerta turistica per aumentare le opportunità di scoperta e di esperienza al di fuori della stagione estiva».