I Carabinieri festeggiano il 211° Annuale di fondazione dell’Arma: sarà in piazza Duomo

Giovedì 5 giugno, in tutta Italia, si commemora il 211° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia celebrativa, in Biella, si svolgerà alle 18, nella locale piazza Duomo. Dinanzi alle massime Autorità provinciali saranno presenti i Labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, i Gonfaloni della Provincia di Biella, della Città di Biella decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare e verranno schierate in armi tutte le componenti territoriali e le specialità dell’Arma della Provincia, per rendere gli onori militari.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma, si terrà la tradizionale allocuzione del Comandante Provinciale, Colonnello Marco Giacometti, e saranno infine conferiti alcuni riconoscimenti ai militari distintisi in lodevoli attività di servizio.