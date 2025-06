Adunata a Biella, in campo anche l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato: aiutato bimbo disperso

In occasione della recente riuscitissima Adunata degli Alpini, la Sezione provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Biella ha fornito con naturale spirito di colleganza il suo piccolo contributo mettendo a disposizione la propria sede di via Torino per l’attività di prima assistenza ai partecipanti, come uno dei vari punti predisposti lungo l’itinerario della manifestazione.

Ad un gruppo di volontari del corpo sanitario è stato concesso l’uso dei locali della struttura per l’assistenza di molteplici casi di persone bisognose di soccorso, mentre il personale ANPS è intervenuto per ristorare persone con temporaneo riposo al fresco e distribuzione di acqua. Nota a lieto fine la pronta assistenza ad un bambino disperso, non in grado di rintracciare i nonni e zii se non indicando il paese novarese di provenienza; problema, questo, fortunatamente risolto, dopo aver rintracciato un familiare effettuando una rapida ricerca sulle pagine bianche dei possibili parenti.

L’Adunata degli Alpini ha avuto un grande meritato successo per la nota capacità degli organizzatori, adeguatamente supportati dall’amministrazione comunale e dall’impegno delle altre istituzioni pubbliche e di volontariato, cui, e non da ultimo, si deve aggiungere l’entusiasmo e l’intensa partecipazione del pubblico biellese. Insomma un grande plauso a costoro per aver realizzato a Biella un evento che ci ha visto tutti accomunati nella gioia e nella festa e che non sarà mai dimenticato.