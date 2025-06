Aggressione in Pronto Soccorso, l'Ordine degli Infermieri di Biella: “Condanniamo ogni forma di violenza”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ci troviamo, ancora una volta, a commentare un grave episodio di violenza accaduto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale, dove un infermiere è stato aggredito da un utente, venendo costretto ad abbandonare il proprio turno di lavoro. Un gesto inaccettabile, che non colpisce solo il singolo professionista, ma l’intera comunità sanitaria.

«Condanniamo con fermezza e senza ambiguità ogni forma di aggressione nei confronti degli operatori sanitari. Si tratta di atti che ledono la dignità della nostra professione e il patto di fiducia su cui si fonda la relazione di cura» dichiara Simona Milani, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella.

«Esprimiamo piena solidarietà al collega aggredito – prosegue – e ribadiamo con forza che chi lavora quotidianamente per rispondere ai bisogni di salute della popolazione non può e non deve essere percepito come una controparte, né tantomeno essere ricambiato con la violenza.»

Quando si verificano episodi come questo, le ripercussioni non si fermano ai soli professionisti coinvolti – ai quali va tutta la nostra vicinanza – ma si estendono anche ai cittadini: si generano tensioni, si determinano ritardi e disfunzioni nell’erogazione delle cure e si compromette il normale svolgimento delle attività assistenziali. In questi casi, il sistema sanitario e sociale evidenzia spesso difficoltà nel garantire una presa in carico tempestiva, strutturata e continuativa.

È proprio in queste situazioni che emerge con forza la necessità di potenziare le reti di supporto, rafforzare l’integrazione tra i servizi e definire protocolli condivisi, in grado di assicurare al tempo stesso la tutela dei pazienti fragili e la sicurezza dei professionisti. È essenziale promuovere una maggiore consapevolezza culturale sul tema, attraverso momenti di informazione rivolti alla cittadinanza, percorsi formativi per gli operatori – con particolare attenzione alle tecniche di de-escalation e gestione dei conflitti – e misure concrete di prevenzione e protezione del personale sanitario.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella ha già avviato le interlocuzioni con le istituzioni competenti, ribadendo la propria disponibilità a collaborare, come sempre, per affrontare in modo sistemico e costruttivo questo grave fenomeno. Restiamo al fianco dei colleghi perché la sicurezza di chi cura è un diritto imprescindibile”.