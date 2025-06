L'appello del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV

Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV ha bisogno di una mano, di un aiuto concreto per sostenere le spese di acquisto della nuova autovettura che sarà utilizzata per lo svolgimento dei servizi di trasporto, assistenza e di consegna. Si tratta di un automezzo che può circolare anche nei vari centri urbani rispettando le norme antinquinamento e che consentirà lo svolgimento degli accompagnamenti con la massima sicurezza e comodità. Sempre più spesso per visite, esami e ritiro di referti ci dobbiamo recare fuori provincia o fuori regione e per i trasporti verso ospedali e cliniche di alcune città serve un’autovettura idonea a circolare nelle zone a traffico limitato. Abbiamo quindi deciso di sostituire una delle due autovetture in nostro possesso, quella più vecchia, con un nuovo veicolo adatto all’ingresso in ogni area e che, nello stesso tempo consenta di far salire agevolmente anche persone con limitata mobilità e di caricare mezzi di deambulazione, specificatamente sedie a rotelle.

Per sostenere le spese di acquisto è stato quindi deciso di avviare una campagna di raccolta fondi denominata “Un’autovettura per la solidarietà” che ci consenta di far fronte a quest’ingente investimento per continuare a garantire i servizi di trasporto, accompagnamento e consegna del Gruppo di volontariato a favore della popolazione locale.

Per tale ragione chiediamo quindi a chi vuole e chi può un contributo economico finalizzato all’acquisto di una nuova vettura per lo svolgimento dei servizi del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV. Per le offerte è possibile utilizzare il conto corrente bancario dell'associazione (codice IBAN IT61N0608544430000018518547). Tutti i contributi sono fiscalmente deducibili.

L’associazione si è costituita ed è attiva dal 2006, con lo scopo di operare a favore di persone in stato di bisogno, anche temporaneo, di anziani, disabili, minori e di chi è in condizione di emarginazione e di difficoltà economica o sociosanitaria con prestazioni gratuite fornite dagli aderenti, senza discriminazione alcuna perseguendo il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale per la promozione delle qualità della vita, prevalentemente nel territorio di Valle San Nicolao e dei Comuni limitrofi.

Riassumendo alcune delle principali attività, il Gruppo di volontariato si occupa di accompagnamento e trasporto per visite mediche, esami e terapie, ritiro di referti, di consegna della spesa, di farmaci e di pasti a domicilio, di assistenza e supporto educativo ai bambini in attività extrascolastiche e durante il servizio di trasporto scolastico, di attività di socializzazione e animazione e della gestione di un fondo speciale per fronteggiare situazioni di emergenza economica e/o sociale, denominato FES. Queste attività sono svolte in tutto il territorio, ma principalmente sono rivolte e vengono effettuate a favore della popolazione di Valle San Nicolao, di Vallanzengo e del territorio limitrofo.

L’associazione è una ODV (Organizzazione di Volontariato) cioè un Ente del Terzo Settore che svolge attività di interesse generale, regolarmente iscritta al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ha pertanto la qualifica di ETS. Adempie a tutte i doveri previsti dalle leggi vigenti per il volontariato, tra cui il deposito del bilancio annuale, la rendicontazione dell’utilizzo del 5xmille e l’assicurazione di tutti i soci impegnati in servizi di volontariato. Ha in essere da molti anni una convenzione con il CISSABO, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali del Biellese Orientale, per lo svolgimento di servizi richiesti e concordati con i servizi sociali a favore di persone di tutto il territorio di competenza del consorzio stesso. Un’altra convenzione è attiva da molti anni con il Comune di Valle San Nicolao relativamente al servizio di accompagnamento e assistenza dei bambini sullo scuolabus comunale.

Attualmente il Gruppo di volontariato ha un centinaio di soci iscritti e circa 30 volontari assicurati, cioè impegni in servizi attivi. Nel corso dell'ultimo anno sono stati svolti oltre 600 servizi di trasporto con oltre 22mila chilometri percorsi, sono stati consegnati a casa oltre 1200 pasti, mentre per i servizi scolastici i volontari sono state impegnati per oltre 600 ore. Con il nostro fondo di emergenza negli ultimi anni sono stati distribuiti aiuti economici per oltre 10.000,00 euro a nuclei familiari in stato di bisogno a cui si aggiunge la nostra partecipazione al progetto “Fra Galdino” di raccolta e distribuzione di pacchi alimentari con generi di prima necessità.

La nuova autovettura ha un costo ingente per le nostre risorse e per questo è stato lanciato un appello alla generosità di tutti per riuscire a sostenere questa spesa, con la campagna di raccolta fondi “Un’autovettura per la solidarietà”. Confidiamo nella sensibilità e nell’aiuto di chi vuole e può sostenere le attività del volontariato con una propria donazione. Grazie!