Biella Rugby scrive una pagina della storia, promossa in Elite

Piacenza, Stadio Beltrametti – domenica 1 giugno 2025

Finale Playoff Serie A

Biella Rugby v Parabiago Rugby 19-17 (7-14)

Marcatori: p.t. 14’ m. Cornejo tr Silva Soria (0-7), 16’ m. Paz tr. Silva Soria (0-14), 21’ m. Price tr. Price (7-14). s.t. 47’ c.p. Silva Soria (7-17), 57’ m. Price tr. Price (14-17), 77’ m. Nastaro n.t. (19-17)

Biella Rugby: Ventresca; Foglio Bonda, Gilligan, Grosso, (65’ Travaglini) Nastaro; Price, Loro (74’ Besso); Vezzoli (cap.), M. Righi (60’ Mondin), J.B. Ledesma; F. Righi (54’ Protto), De Biaggio; Lipera (59’ Vaglio), Scatigna (74’ Casiraghi), De Lise (59’ Vecchia). Non entrati: Moretti

All. Alberto Benettin

Parabiago Rugby: Cortellazzi; Coffaro (74’ Schlech), Paz (43’ Sala), Hala, Moioli (55’ Grassi); Silva Soria, Zanotti; Cronje, Messori (51’ Bertoni); Mugnaini; Toninelli, Caila; Castellano (44’ Ceciliani), Cornejo, Antonini. Non entrati: Zecchini, Catalano, Ferioli

All. Demis Banfi

Arb.: Matteo Locatelli (Bergamo)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Ferdinando Cusano (Torino), IV Uomo Alessandro Di Fruscia

Cartellini: 9’ giallo a Zanotti (Parabiago); 70’ giallo a De Biaggio (Biella Rugby)

Calciatori: Price (Biella Rugby) 2/3; Silva Soria (Parabiago) 3/4

Note: giornata caldissima, 30° circa, campo in buone condizioni. Spettatori circa 3000.

Player of the Match: Tom Price (Biella Rugby)

Sotto un sole cocente e davanti a un pubblico infiammato, Biella Rugby scrive una pagina della storia del proprio cammino e conquista la promozione alla Serie A Elite. Una partita tiratissima e combattuta letteralmente fino all’ultimo minuto, che ha visto alla fine i gialloverdi imporsi 19-17.

Il match si apre con un Biella arrembante che mette sotto subito pressione la retroguardia lombarda sfiorando la meta in un paio di occasioni nel primo quarto d’ora. La difesa di Parabiago regge, poi colpisce in ripartenza: guadagnata la parte opposta del campo, al secondo tentativo di avanzare con il drive da touche, riescono a sfondare per la prima volta il muro gialloverde al 14’. Replicano la marcatura al 16’, questa volta con un’azione solitaria del centro rossoblù. Puntuali arrivano le trasformazioni del preciso Silva Soria. L’occasione per Biella arriva al 20’: touche nei ventidue avversari, ma non tutto funziona come sperato. Biella mantiene il possesso e dopo diversi tentativi di sfondare la coriacea difesa avversaria, Price imbocca lo spazio giusto e realizza la prima meta gialloverde, poi trasforma per il 7-14.

Al rientro in campo, Parabiago conferma la sua solidità dimostrando superiorità in mischia e grande precisione nella lettura del gioco. Biella risponde con estro, iniziativa e una determinazione incrollabile. Più tre al piede per i rossoblù al 47’, Price realizza la seconda marcatura al 57’ e trasforma: 14-17. Poi il gioco sembra una contrapposizione di forze in equilibrio. Biella non molla, nemmeno quando il cronometro sembra giocare contro. Al 77’ la svolta: Nastaro, servito al piede da Price, segna alla bandierina in velocità: Biella conduce per la prima volta nella partita.

Gli ultimi minuti sono un concentrato di tensione e sacrificio. Al fischio conclusivo esplode l’abbraccio collettivo: Biella è ufficialmente in Serie A Elite. Un successo storico.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “La svolta dell’incontro è arrivata dopo il nostro giallo al 70’: non ci siamo dati per vinti. Siamo andati sul loro campo e abbiamo continuato ad imporre il nostro gioco. Gli ultimi tre cambi, fatti negli ultimi sei minuti, hanno dato la marcia in più, quello che speravo. Poi abbiamo il nostro dieci che è sempre molto lucido che ha servito l’ultimo calcio all’ala, per Nastaro che è velocissimo: il Pippo Inzaghi del rugby e lui è riuscito a segnare. Sono davvero troppo contento per questa vittoria. È stato un anno incredibile durante il quale abbiamo giocato spesso bene. Oggi abbiamo fatto qualche errore dovuto in parte al bel gioco di Parabiago, in parte alla posta in palio, ma i ragazzi sono stati incredibili e hanno lottato fino alla fine meritando, secondo me, la vittoria. Ringrazio Biella Rugby per la fiducia che ha riposto in me affidandomi il ruolo di allenatore della prima squadra, che spero di aver ripagato, e Carlo Orlandi allenatore degli avanti, uomo dall’esperienza infinita, che ci ha permesso di performare al meglio”.