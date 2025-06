A Candelo la 36° edizione del Trofeo Funakoshi

Il palazzetto dello Sport di Candelo ha ospitato sabato la 36° edizione del Trofeo Funakoshi che ha coinvolto il “vivaio” del Club candelese, diretto e fondato dal Maestro Damiano Rovatti nel 1976. Si sono esibiti, sfidati, confrontati, nelle diverse prove tecniche, i giovanissimi karateka che hanno frequentato i corsi organizzati nella stagione che si sta concludendo. Seguiti e applauditi dal numeroso pubblico presente, hanno tutti dimostrato un’ottima preparazione nelle tecniche di base, un’eccellente capacità reazione complessa e una grande determinazione. I più piccoli (4-6 anni) hanno sorpreso e meravigliato soprattutto nella prova dei “Guanti”, nella quale erano chiamati a colpire il guanto con la tecnica adeguata allo stimolo ricevuto. I pre-agonisti (9-11 anni) si sono invece distinti nel combattimento dimostrandosi pronti ad affrontare il tatami di gara nella prossima stagione. I ragazzi (7-8 anni) hanno affrontato molto bene le prove tecniche di combattimento simulato e dei colpitori, affrontate con velocità e precisione. Nel percorso misto e nel salto giro hanno tutti messo in evidenza gli splendidi sorrisi che hanno sottolineato la grande capacità di divertirsi: elemento fondamentale dello SPORT … non solo giovanile! Applauditissime le dimostrazioni del Team agonisti che hanno dato modo di vedere l’evoluzione e la crescita del karateka. Tutte le prove sono state arbitrate dagli agonisti Funakoshi, ieri partecipanti al Trofeo e oggi Arbitri. Medaglia per tutti e saluti del Sindaco del Comune di Candelo, che ha patrocinato la manifestazione, Paolo Gelone.