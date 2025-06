Biella, a Palazzo Oropa ultima seduta del consiglio comunale dei giovani

Giovedì scorso, nell’aula consiliare di Palazzo Oropa, si è svolta l’ultima seduta del consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Biella.

Erano presenti, oltre all’assessore all’Istruzione Livia Caldesi, che ha coinvolto per la prima volta i bambini delle scuole in questa entusiasmante avventura, il presidente del consiglio comunale Luca Zani e le referenti dei tre istituti comprensivi, Pina Imbriaco, Giorgia Aiazzone, Monica Maruca.

“Oltre alle maestre dei giovanissimi consiglieri, che per altro parevano non avere bisogno di supporto – spiega Caldesi - I bambini, infatti, hanno dimostrato ancora una volta di essere, oltre che spontanei, superato il primo momento di timidezza, spigliati e a proprio agio, nonostante l’uso del microfono e la solennità dell’aula. Paiono proprio portati per buttarsi nell’agone politico! E i bambini, attraverso questa esperienza, si sono sentiti partecipi della nostra, della loro comunità e più vicini alla vita politica e amministrativa della nostra città. In questi mesi abbiamo, grandi e piccoli, vissuto momenti belli ed emozionanti, e sarà così anche il prossimo anno scolastico, con molti bambini già presenti ai quali se ne aggiungeranno dei nuovi, per continuare la nostra avventura”.