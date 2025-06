Salussola: 242 nuovi punti luce a LED per tagliare i costi e rispettare l’ambiente FOTO

Si avviano alla conclusione i lavori per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica nel Comune di Salussola. L’intervento riguarda ben 242 punti luce, per un investimento complessivo di 96.800 euro. Un’operazione che guarda al futuro, puntando sulla sostenibilità e sull’efficienza energetica: i nuovi impianti, tutti a tecnologia LED, garantiranno un risparmio del 40% sui costi in bolletta.



“È stata una scelta importante, che ha richiesto un notevole impegno economico da parte del Comune – spiega il sindaco Manuela Chioda –. Ho manifestato solamente in alcuni momenti delle perplessità, non per ostacolare il progetto, ma per valutare al meglio ogni proposta e garantire la soluzione più vantaggiosa per Salussola.”



Un equilibrio non semplice, soprattutto in un territorio esteso come quello salussolese, secondo solo al Comune di Biella per superficie. “I punti luce sono molti, e proprio per questo dobbiamo essere attenti alle reali necessità della nostra comunità, ma anche parsimoniosi. È un equilibrio che richiede visione, ma anche concretezza.”



Con questo intervento, Salussola compie un passo deciso verso una gestione più sostenibile delle risorse pubbliche, migliorando la qualità dell’illuminazione urbana e abbattendo i consumi energetici.