Ambiente, Pichetto: “2 giugno richiama a libertà, unità e responsabilità per il futuro”

“Il 2 giugno è la festa della libertà, della democrazia e dell’unità nazionale. In quel giorno del 1946, gli italiani scelsero la Repubblica, aprendo una nuova stagione di partecipazione, responsabilità e speranza. Principi e valori che, a quasi ottant’anni di distanza, continuano a guidare il nostro impegno quotidiano: proteggere l’ambiente, garantire la sicurezza energetica, promuovere un modello di sviluppo sostenibile e solidale. Abbiamo davanti sfide complesse, ma anche straordinarie opportunità. È questo il momento di fare sistema, tra istituzioni, territori, imprese e comunità. Noi ci siamo, come sempre, quando è in gioco l’interesse nazionale, il futuro del paese, l’avvenire dei nostri figli.” Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, esponente nazionale di Forza Italia, in occasione della Festa della Repubblica.