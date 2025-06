Ucraina lancia operazione contro bombardieri russi: "Distrutti 40 aerei"

(Adnkronos) - L'Ucraina sta conducendo ''una operazione su larga scala'' per distruggere i bombardieri russi. Lo ha reso noto una fonte dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu) spiegando che è stato condotto un attacco contro una base nella Siberia orientale a migliaia di chilometri dai confini dell'Ucraina.

"I servizi di sicurezza ucraini stanno conducendo un'operazione speciale su larga scala volta a distruggere i bombardieri nemici" lontano dalle linee del fronte in Russia, ha detto la fonte, aggiungendo che sono stati colpiti più di 40 aerei.

La stessa fonte ha affermato che un incendio è scoppiato presso l'aeroporto di Belaya, situato nella regione di Irkutsk, nella Siberia orientale, a oltre 4.200 chilometri dall'Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intanto annunciato che domani a Istanbul sarà presente una delegazione di Kiev per partecipare ai negoziati diretti con gli inviati russi. Su 'X', Zelensky ha scritto che ''la nostra delegazione sarà guidata da Rustem Umerov'', il ministro della Difesa ucraino.

Sottolineando che ''stiamo facendo tutto il possibile per proteggere la nostra indipendenza, il nostro Stato e il nostro popolo'', Zelensky ha spiegato di aver ''delineato i compiti a breve termine e ho anche definito le nostre posizioni in vista dell'incontro di lunedì (domani, ndr) a Istanbul''.

Zelensky ha sottolineato che ''il primo'' obiettivo è arrivare a ''un cessate il fuoco completo e incondizionato''. Quindi, ha scritto, ''secondo: il rilascio dei prigionieri. Terzo: il ritorno dei bambini rapiti''.

''Per stabilire una pace affidabile e duratura e garantire la sicurezza'' è necessaria ''la preparazione di un incontro al massimo livello'', ha poi scritto ancora, sottolineando la necessità di un incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin. ''Le questioni chiave possono essere risolte solo dai leader'', ha affermato.

Dodici soldati ucraini sono intanto rimasti uccisi in un attacco missilistico russo che ha colpito un campo di addestramento. Lo rendono noto le forze armate ucraine. "Oggi, primo giugno, il nemico ha lanciato un attacco missilistico sull'area di una delle unità di addestramento dell'esercito ucraino", si legge in una dichiarazione in cui si specifica che vi sono oltre 60 feriti.