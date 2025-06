Musetti-Rune: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Lorenzo Musetti torna in campo al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, domenica 1 giugno, il danese Holger Rune, numero dieci del mondo, negli ottavi di finale del torneo francese, secondo Slam dell'anno dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner. Musetti arriva all'appuntamento dopo aver superato, nei tre turni precedenti, il tedesco Hanfmann, il colombiano Galan e l'argentino Navone.

La sfida tra Musetti e Rune è in programma oggi, domenica 1 giugno, non prima delle ore 20.15. I precedenti sono due, entrambi vinti dal danese. L'ultimo incontro risale al Masters 1000 di Indian Wells del 2024, quando Rune si impose in due set.

Musetti-Rune, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.