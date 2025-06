Il Biella Rugby tra i grandi della Élite! FOTO e VIDEO

E' finita 19 a 17 tra Biella e Parabiago oggi domenica 1° giugno alle ore 17 a Piacenza nella finale di Serie A.

Il Biella Rugby, ha dunque scritto la storia del club di via Salvo d'Acquisto portando la squadra nel campionato Élite, il gradino più alto del rugby, la massima serie nazionale.

E tanti del club biellese oggi sono andati a Piacenza per tifare la loro squadra, chi con un bus organizzato partito da Biella e chi con mezzi propri, non hanno voluto rinunciare a sognare... tanti con le magliette realizzate per la giornata storica e tra fumogeni e cori e tanto hanno fatto, e ora si festeggia! E non è mancata anche commozione da parte dei dirigenti.

Presenti alla partita anche l'assessore allo Sport del Comune di Biella Giacomo Moscarola e il consigliere regionale Davide Zappalà.

Forza BRC!

Qui l'inno nazionale , prima dell'inizio