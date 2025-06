Accoglienza nei centri estivi, Buongiorno Biella: "Facciamo passi avanti e non ritorniamo al passato".

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ci giungono notizie – speriamo non confermate – che per l’estate 2025 il Comune è intenzionato a non dare più i voucher ai centri estivi non comunali per la riduzione del costo per i bambini disabili o provenienti da famiglie con problemi economici, preferendo organizzare centri estivi comunali a tariffe ridotte, offrendo quindi direttamente il servizio. Inoltre sembrerebbe che non verrà più offerto il servizio di utilizzo settimanale gratuito della piscina comunale.

Il 19 ottobre 2023 Buongiorno Biella organizzò un convegno su un tema forse di nicchia, ma importante per molte famiglie. “Centri estivi senza barriere” il titolo della serata, aperta dalla considerazione del moderatore: “Ci dichiareremo soddisfatti solo se nei centri estivi 2024 l’accoglienza di persone disabili avrà fatto dei passi avanti rispetto all’estate 2023”. Come si era conclusa la serata? Con una illuminante osservazione di Gabriella Bessone, allora assessore alle politiche giovanili: “È inclusione fare in modo che la famiglia possa scegliere liberamente in quale centro estivo iscrivere i propri figli, evitando di costruire centri estivi “specializzati” per minori disabili”.

Coinvolgimento sempre più anticipato delle famiglie, intensificazione dei rapporti con le scuole, snellimento di alcuni lacci burocratici, certezza della disponibilità di risorse economiche e ampliamento della base delle persone che possono accompagnare i minori disabili erano le conclusioni operative lasciate all’operosità e all’intelligenza di tutti i soggetti coinvolti: assessori e operatori comunali compresi.

Concetti validi per le persone disabili, così come per altri minori con problemi economici o familiari: non creiamo dei ghetti, ma allarghiamo i nostri spazi.

Non vogliamo credere che – dopo un’interessante apertura dell’amministrazione nell’estate 2024 – dal prossimo mese si torni indietro, trincerandosi dietro motivazioni economiche o operative, quando tutti sappiamo che ogni estate dopo estate la creatività di decine e decine di giovani genera accoglienza e inclusione. Con la peculiarità che questi rapporti non finiscono al termine dell’estate, ma continuano e si consolidano tutto l’anno. Ci rivolgiamo a tutta la struttura comunale: per favore, ascoltiamo chi ne capisce davvero, facciamo passi avanti e non ritorniamo a un passato che deve essere superato."

BUONGIORNO BIELLA

Andrea Foglio Bonda

Luigi Apicella