Motobrülé 2025: oltre 300 bikers a Castelletto Cervo per la 29ª edizione FOTO

foto Angela Lobefaro per newsbiella.it

Anche la 29ª edizione del Motobrülé, appuntamento fisso per gli amanti delle due ruote organizzato da Gattolupo, si è confermata un successo. Sono stati oltre 300 i motociclisti che hanno preso parte all’evento, provenienti non solo dal Biellese e dal resto del Piemonte, ma anche da regioni come Marche, Veneto, Lombardia, Liguria e persino dalla Svizzera.

Il raduno si è svolto nella suggestiva cornice della sede degli Alpini di Castelletto Cervo, nella frazione di Garella, grazie all’organizzazione curata in collaborazione con il gruppo Think Biker.

La manifestazione, iniziata venerdì 30 maggio, si è conclusa oggi con uno degli appuntamenti più attesi: il motogiro tra le strade panoramiche del Biellese, occasione per condividere la passione per la moto e scoprire il territorio.

Un’edizione all’insegna della partecipazione, del divertimento e del senso di comunità che da sempre caratterizzano questo storico evento motociclistico.