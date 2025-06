Brusnengo: Marco Benetel e Alberto Pacellini protagonisti a “Share Your Story”

Martedì 3 giugno 2025, alle ore 20:45, l’Auditorium di Brusnengo ospiterà un nuovo appuntamento dell’innovativo progetto culturale “Share Your Story”, ideato dall’associazione Terre Rosse. L’evento, patrocinato dal Comune di Brusnengo, si inserisce in un ciclo di serate che puntano a valorizzare le storie di persone straordinarie nel territorio biellese.

Protagonisti della serata saranno Marco Benetel, atleta del Racing Team Rive Rosse, e Alberto Pacellini, che narrerà l'ascesa fino agli 8000 metri nella temuta “zona della morte”. Due testimoni d’eccezione che condivideranno il racconto delle loro esperienze in sessioni da 35-40 minuti ciascuna, moderati da Alessandro Bozzonetti.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di rilancio culturale e identitario, che mira a coinvolgere non solo Brusnengo, ma anche i comuni limitrofi, per risvegliare l’orgoglio locale e far conoscere un territorio ricco di risorse, storie e persone eccezionali.