Zappalà (FdI): “Con ‘Eccellenza Piemonte’ vinciamo la sfida dell’identità”

«“Piemonte is – Eccellenza Piemonte” è il nuovo logo ufficiale con cui la Regione Piemonte ha scelto di raccontare e valorizzare, in Italia e nel mondo, la qualità e l’autenticità dei propri prodotti agroalimentari. Un’iniziativa intelligente e necessaria – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Davide Zappalà – che va nella direzione giusta: promuovere il Piemonte partendo dalle sue radici più solide, ovvero le eccellenze della sua agricoltura e della sua tradizione enogastronomica».

«Ringrazio l’assessore Paolo Bongioanni – prosegue Zappalà – per aver creduto in un progetto che non è solo comunicazione, ma vera strategia. Un atto di orgoglio e un’operazione culturale prima ancora che economica: unisce identità territoriale e visione internazionale, rendendo più forte e riconoscibile la filiera agroalimentare piemontese. Ne ho conferma quando partecipo a fiere internazionali: noi attiriamo buyer per i marchi dei prodotti, Toscana e Sicilia già solo per la forza del marchio della loro regione. Ora finalmente il Piemonte ha un simbolo in grado di rappresentarla con forza e coerenza. Inoltre il logo “Piemonte is” è anche simpatico ma per noi sarà sempre, con orgoglio, semplicemente piemonteis».

«Anche il Biellese – conclude Zappalà – è parte integrante di questo patrimonio. Ora, grazie a questa iniziativa, avremo uno strumento in più per raccontare al mondo le nostre eccellenze e sostenere concretamente il lavoro di chi, ogni giorno, difende la terra e le tradizioni locali con innovazione e passione».