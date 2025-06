Finanza, nuova emissione BTP Italia giugno 2032.

Si è tenuta questa settimana, da martedì 27 a giovedì 29, la sottoscrizione del nuovo BTP Italia e, come ormai d’abitudine per le nuove emissioni governative italiane, ha suscitato molto clamore e interesse nei confronti dei risparmiatori. Andiamo a vedere di cosa si tratta, quali sono le caratteristiche specifiche e se conviene acquistarlo.

Il BTP Italia è un titolo obbligazionario legato all’inflazione italiana, che sarà negoziabile sul mercato secondario a partire dai primi giorni di giugno.

A fronte dell’acquisto di un taglio minimo di 1.000 euro di valore nominale, lo Stato promette il rimborso del capitale a scadenza e il pagamento di cedole legate all’andamento dell’inflazione e della rivalutazione del capitale.

Ecco le caratteristiche principali:

Durata 7 anni (scadenza giugno 2032)

Indicizzato all’ indice FOI (rappresenta l’andamento dell’inflazione per famiglie di operai e impiegati, ad esclusione dei tabacchi)

(rappresenta l’andamento dell’inflazione per famiglie di operai e impiegati, ad esclusione dei tabacchi) Cedola annuale minima garantita 1,85% , cui va a sommarsi l’inflazione (in caso di inflazione negativa viene pagata la cedola minima, ma la parte negativa viene poi stornata dal valore di inflazione rilevato per la cedola successiva)

, cui va a sommarsi l’inflazione (in caso di inflazione negativa viene pagata la cedola minima, ma la parte negativa viene poi stornata dal valore di inflazione rilevato per la cedola successiva) Cedole erogate semestralmente

Bonus: 1% del valore nominale se acquistato in sottoscrizione, solo per chi detiene il prodotto fino a scadenza

del valore nominale se acquistato in sottoscrizione, solo per chi detiene il prodotto fino Tassazione agevolata degli utili al 12,5%

agevolata degli utili al Escluso dal calcolo ISEE fino al massimale di 50.000 euro (sull’ammontare totale di titoli di Stato)

fino al massimale di 50.000 euro (sull’ammontare totale di titoli di Stato) Escluso dalle imposte di successione

Il funzionamento è il seguente:

Ogni 6 mesi viene pagata una cedola pari allo 0,95% (la metà di 1,85%) indicizzata all’inflazione degli ultimi 6 mesi + la rivalutazione del capitale iniziale.

Per esempio, in caso di inflazione annua costante al 2% (quindi 1% semestrale), il flusso sarebbe semestralmente dato da:

1.000 x 0,95% = 92,5 euro (minimo garantito di cedola)

92,5 x 1% = 0,925 euro (indicizzazione della cedola)

1.000 x 1% = 100 euro (indicizzazione del capitale)

Totale: 193,425 euro lordi (169,25 netti)

In occasione dell’ultimo flusso avviene anche il rimborso del capitale inizialmente investito.

La domanda fondamentale è: conviene investirci?

Attualmente il rischio emittente (Italia) non è basso, ma è tuttavia stabile.

Recentemente lo spread (differenziale di rendimento tra il titolo obbligazionario decennale italiano e quello tedesco) è sceso appena al di sotto dei 100 punti.

All’apparenza si tratta di un buon segnale (più è alto lo spread con il titolo tedesco, considerato pressoché privo di rischio e più un titolo è considerato rischioso), andrebbe tuttavia capito se questa diminuzione è effettivamente dovuta a merito italiano piuttosto che a demerito tedesco…

Detto ciò, abbiamo calcolato che il pareggio con il gemello BTP con scadenza giugno 2032 a tasso fisso (codice ISIN IT0005466013) si otterrebbe per un valore costante di inflazione pari all’1,1% annuo: in questo caso, il rendimento lordo a scadenza sarebbe del 3,1% circa, considerando anche il premio fedeltà.

Il premio fedeltà certamente non arricchisce, ma rende il prodotto più appetibile da detenere man mano che ci si avvicina alla scadenza: se lo si vende, conviene farlo nei primi anni.

Come sempre, quando si parla di titoli indicizzati all’inflazione, non è possibile fare una previsione e un confronto definitivo con il titolo a tasso fisso predeterminato, poiché non si può conoscere ex ante il valore dell’inflazione futura. L’investitore potrebbe acquistare questo titolo qualora volesse proteggere una parte del proprio capitale dall’erosione dell’inflazione e fosse disposto a detenerlo fino alla scadenza.

Diversamente, potrebbe acquistarlo se si attendono valori di inflazione annua superiori al valore soglia di pareggio dell’1,1%. Altrimenti, conviene optare per il gemello a cedola fissa predeterminata.

Non ultimo, si ricorda che, essendo un prodotto a distribuzione dei proventi, va bene in particolare per chi necessita di cedole. Diversamente, si può optare per un ETF che replichi l’andamento dei titoli governativi europei legati all’inflazione e che non distribuisca proventi, per esempio IE00B0M62X26 oppure LU1650491282.

Infine, come sempre, è raccomandabile un’adeguata diversificazione per emittente, area geografica e tipologia di prodotto.

Avete domande o curiosità? Potete scriverle alla redazione del giornale oppure tra i commenti su Facebook

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

Disclaimer

Le informazioni fornite in questo articolo hanno finalità informative e didattiche: non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non intendono promuovere prodotti o forme di investimento. L’uso dei dati e delle informazioni come supporto per operazioni di investimento personale è sotto la responsabilità dell’utente.