Piscina Rivetti di Biella, conclusi i lavori: la vasca estiva riapre per la stagione 2025

Il Comune di Biella annuncia con soddisfazione la conclusione dei lavori di riqualificazione della piscina comunale Massimo Rivetti e la riapertura ufficiale della vasca estiva, pronta ad accogliere cittadini e sportivi per la stagione 2025. Dopo la chiusura della scorsa estate, necessaria per consentire interventi strutturali e di ammodernamento, l’impianto è stato completamente rinnovato per garantire maggiore efficienza, sicurezza e comfort.

Dettagli degli interventi

I lavori, avviati il 28 settembre 2023, hanno comportato un investimento di 1 milione e 840 mila euro, finanziati anche attraverso fondi del PNRR. Gli interventi principali hanno incluso:

• Impermeabilizzazione della vasca esterna e riparazione delle fessure

• Posa di nuova pavimentazione in gres ceramico antiscivolo, antigelivo e antibatterico

• Installazione di un nuovo bordo piscina in pietra ricostruita

• Sostituzione degli infissi con vetri termoisolanti a triplo vetro e basso emissivo

• Risanamento del piano interrato, con sabbiatura e trattamento antiruggine

• Installazione di un impianto solare termico in copertura

Questi lavori hanno permesso di eliminare significative perdite d’acqua, migliorare l’efficienza energetica e offrire un ambiente più sicuro e confortevole per tutti gli utenti.

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha dichiarato:

“Restituire alla nostra comunità una piscina completamente rinnovata è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo investito risorse e impegno per garantire un impianto all’altezza delle aspettative dei biellesi, che potranno finalmente tornare a vivere la vasca estiva come luogo di sport, svago e socialità. Ringrazio gli uffici tecnici, le imprese coinvolte e tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per arrivare a questo importante traguardo.”

L’Assessore agli impianti sportivi, Giacomo Moscarola, ha aggiunto:

“La riapertura della vasca estiva rappresenta un passaggio importante nella valorizzazione dell’intero sistema sportivo cittadino. Dopo una stagione di chiusura necessaria per effettuare lavori strutturali e migliorare la funzionalità dell’impianto, oggi riconsegniamo ai biellesi una piscina più accogliente e performante. Continuiamo a lavorare per rendere Biella una città sempre più attenta alle esigenze degli sportivi e delle famiglie.”

Gabriele Pivano, responsabile per gli impianti sportivi di In Sport: “ringrazio l’Amministrazione e gli uffici comunali per l’impegno profuso nel realizzare un importante intervento dí riqualificazione della piscina. Possiamo finalmente ufficializzare l’apertura delle vasche estive in questo ponte del 2 giugno. Dal 7 giugno inizierà poi ufficialmente la stagione con i corsi estivi di nuoto, fitness e acqua fitness, oltre all’apertura contemporanea di vasche coperte e scoperte che, insieme al camp multi sportivo, offriranno servizi ai biellesi per tutta l’estate.”