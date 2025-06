Controllo dei lupi: in Piemonte si riapre il dibattito sull’abbattimento, cosa propongono i giovani?

Proprio in questi giorni è diventata di vitale importanza la questione sui lupi e sul loro parziale abbattimento. Infatti, una delegazione di esperti ha decretato che bisognerebbe ridurre di almeno il 50% la quantità dei lupi che ad oggi sono presenti sul territorio. Al raggiungimento del numero “ideale”, si potrebbe poi autorizzare l’abbattimento annuo del 20% dei lupi, valore che corrisponde all’incremento dei branchi, in modo da mantenerne sotto controllo la popolazione.

In generale, diversi stati nel mondo stanno attuando misure di prevenzione o di abbattimento riguardo alla specie presente in Piemonte, ormai non più dichiarata come protetta dai ricercatori del progetto Life WolfAlps.

Nella storia, i lupi sono sempre stati una specie considerata pericolosa, sia per l’uomo che per gli altri animali (con particolare riferimento alle pecore). In Francia, infatti, fu attuato un grande piano di abbattimento nel secolo scorso e fu creato persino un “esercito” specializzato. Successivamente, le alpi francesi videro una colonizzazione naturale da parte dei lupi stessi e ad oggi i branchi ammontano a 81, anche se il numero è ancora in crescita. La Francia attua misure di prevenzione riguardo ai lupi e finanzia misure di protezione e indennizzo nei confronti degli allevatori, ma se le misure “dolci” fallissero, sarebbe pronta a controllarne letalmente l'incremento.

Anche l’Italia, dopo una precedente estinzione, si ripopolò di lupi intorno anni ’90 del Novecento e ad oggi la questione preoccupa specialmente gli allevatori. Anche il nostro Paese attua le stesse contromisure della Francia anche se, come detto in precedenza, vorrebbe incrementare notevolmente le azioni intraprese contro i lupi.

Nonostante ciò, il parco nazionale di Yellowstone, in Nord America, dopo aver reintrodotto i lupi, ha notato degli effetti straordinari sull’ecosistema del parco. Infatti, nonostante abbiano subito tentato di cacciare altre specie, l’assenza di queste ultime dai territori ha favorito lo sviluppo di alcuni ecosistemi vegetali. Non solo: anche alcune animali sono tornati a popolare il parco.

Ciò significa che, nonostante il lupo possa ledere ad alcune specie, potrebbe anche produrre effetti positivi sulla vegetazione, sugli animali e sull’ecosistema in generale. Infatti, secondo me, nonostante tutti i tentativi dell’uomo di controllare il numero dei lupi nel corso della storia, possiamo notare come siano sempre sono tornati a prosperare in diverse zone del mondo, sia in modo artificiale, che in modo del tutto naturale.

Secondo il mio parere, non è infatti coretto l'abbattimento: gli allevatori dovrebbero venir dotati di strumenti necessari per difendere il proprio gregge... Se ci pensiamo, anche noi uomini stiamo sovrappopolando la terra in alcune zone, ma nessuno ha mai pensato di abbatterci, e allora perché ci possiamo ritenere legittimati ad uccidere il 50% dei lupi che abitano il nostro Paese?

Per capire meglio cosa i giovani pensano, ho chiesto ad alcuni conoscenti e amici:

Ian sostiene che la misura di abbattimento sia insensata e che sia inutile stimare delle percentuali riguardo a quanti lupi si debbano abbattere e afferma che: “Non è giusto considerare la specie come un numero da abbassare”. Questo perché il lupo fa parte di una catena alimentare e per questo Ian pensa che, in futuro, il numero delle altre specie possa diventare troppo alto a causa di una lacuna in questa catena, la quale non sarà bilanciata.

Secondo Greta, l‘abbattimento dei lupi non dovrebbe essere una pratica da attuare perché siamo noi a disturbare il loro habitat. Greta sostiene: “La natura è loro, degli animali, e non dell’uomo”. Secondo lei, si potrebbero posizionare delle recinzioni più resistenti, più alte, e nei periodi notturni sarebbe meglio chiudere gli animali nella stalla, così che non siano liberi di pascolare nei campi, così tanto esposti al pericolo.

Desiré, invece cambia rotta: da una parte è d’accordo con l’abbattimento dei lupi se il numero dovesse diventare impossibile da gestire, in quanto li considera pericolosi per l’uomo e per gli altri animali. Dall’altra parte, pensa che i lupi dovrebbero essere spostati in zone più sicure e più spaziose.

Dunque, la nostra generazione green, considerata ambientalista e animalista da molti, è più propensa a proteggere i lupi con soluzioni già testate, ma che potrebbero essere migliorate. Infatti, si potrebbe aiutare gli allevatori a proteggere il bestiame in modo più sicuro, invece che stanziare altri fondi per progetti di abbattimento e controllo dei lupi. Insomma, credo che i giovani siano preoccupati per la situazione lupi, ma lo sono soprattutto riguardo al loro abbattimento, che speriamo venga limitato!