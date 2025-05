Bianca Guaccero, l'amore con Giovanni Pernice: "Vorrei costruire una nuova vita con lui"

(Adnkronos) - "Il destino ci ha messi sulla stessa via", così Bianca Guaccero ospite a Verissimo ha parlato di Giovanni Pernice, il compagno che ha conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

L'intervista a Silvia Toffanin è stata mandata in onda oggi, sabato 31 maggio, ma è stata rilasciata lo scorso marzo, pochi mesi dopo la sua vittoria al dance show di Rai 1.

Un periodo pieno di successi sia dal punto di vista professionale che personale. Bianca Guaccero, ospite a Verissimo, ha parlato del rapporto con il suo compagno e maestro di ballo, Pernice: "Oltre a essere stato uno straordinario maestro di ballo, lui ha tirato fuori da me tutto quello che poteva. Così come nella vita, nel ballo. Lui ha capito come sono, lui mi vede. Per questo non posso fingere", ha detto l'attrice raccontando il suo 'momento d'oro'. "Lui mi fa evolvere, crescere umanamente. Una delle cose più importanti che ci possa essere in un rapporto uomo donna", ha aggiunto.

Bianca Guaccero, poi, si è commossa leggendo la lettera di sua figlia Alice, nata nel 2014 dal matrimonio con Dario Acocella, terminato poi nel 2017. "Non c'è cosa più importante di te e di papà. Ti amo con un amore che non si può descrivere a parole. La nostra famiglia ha un legame che non finirebbe neanche se cascasse il mondo", ha scritto Alice, che ha sofferto molto per la separazione dei suoi genitori.

Ma oggi Alice è felice di vedere di nuovo il cuore della sua mamma battere per un altro uomo. "Avevo paura inizialmente - dice Bianca Guaccero -. Sia Giovanni che Alice meritano il giusto tempo per costruire un rapporto. Lui ha molto rispetto e non vorrebbe mai sostituire la figura del papà. Lei si diverte con lui, li lascio sempre comunicare. Questo mi alleggerisce il cuore", ha spiegato la 44enne.

Cosa sognate? Ha chiesto Silvia Toffanin. "Il sogno è stato il nostro incontro, ha riportato il mio cuore a sorridere, l'ho aspettato tanto. Vorrei costruire una nuova vita con lui", ha aggiunto Guaccero.