Sport, gioco e amicizia: in 230 ai Giochi Intercomunali 2025 di Quaregna Cerreto - Foto e video di Angela Lobefaro per newsbiella.it

Due giornate all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione hanno animato il Comune di Quaregna Cerreto, che nel fine settimana del 31 maggio e 1° giugno ha ospitato l’edizione 2025 dei Giochi Intercomunali. Una manifestazione che, da decenni, unisce simbolicamente bambini e territori, coinvolgendo le scuole primarie di ben 12 comuni: Andorno Micca, Bioglio, Mottalciata, Pettinengo, Piatto, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Ternengo, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao e Zumaglia.

A dare ufficialmente il via all’evento, sabato mattina alle 10 presso il Campo Sportivo di Quaregna, è stata la Cerimonia di Apertura, con la suggestiva sfilata delle squadre per le vie del paese accompagnate dalla banda musicale di Mottalciata. Il braciere olimpico è stato acceso dopo l’alza bandiera, il giuramento dell’atleta e la benedizione dei giochi, con i discorsi inaugurali del sindaco di Quaregna Cerreto e del parroco del paese. Momento toccante è stato l’esecuzione del “Silenzio” e dell’Inno nazionale da parte della banda, che ha emozionato genitori e spettatori presenti.

Dopo la pausa pranzo, i bambini hanno potuto assistere e partecipare a un’ora di attività cestistica curata da PH Biella, che ha regalato dimostrazioni e momenti di gioco sul campo. Dalle 14 alle 18.30, spazio alle gare: corsa, salto in lungo e in alto, lancio del peso per i più grandi, tutte discipline in cui i piccoli atleti si sono cimentati con entusiasmo e spirito sportivo.

La giornata si è conclusa con un ricco buffet offerto dal Comune di Quaregna Cerreto, che ha saputo accogliere con generosità atleti, famiglie e accompagnatori.

Domenica 1° giugno, le gare riprenderanno alle 9 per concludersi nel primo pomeriggio. Alle 16.30, la Cerimonia di Premiazione sancirà la fine dei giochi. Il passaggio simbolico della bandiera olimpica al prossimo comune ospitante, Valdengo, chiuderà il cerchio di questa edizione.

Il Comitato organizzatore esprime profonda gratitudine a tutte le famiglie, gli insegnanti, le amministrazioni comunali e i volontari che hanno reso possibile un evento tanto partecipato quanto sentito; 230 i piccoli partecipanti.