9° Rally Il Grappolo, in corsa anche Tasinato e Bagolin

Il biellese Pierangelo Tasinato è tra i cento iscritti al 9° Rally “Il Grappolo” che si corre oggi 31 maggio e domani a San Damiano D’Asti, e parteciperanno a bordo di una nuova auto: una Skoda Evo, sempre del Team Miele.

A organizzare la competizione è il San Damiano Rally Club con il via previsto per le ore 17.30. In mattinata sono però già previste operazioni di verifica tecnica e sportiva, in cui i concorrenti avranno la possibilità di testare le vetture in assetto da gara su di un tracciato allestito in frazione Gorzano che si svolgerà dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.

"Siamo pronti - dichiara il pilota biellese che sarà affiancato dal navigatore Ermes Bagolin - . E' la prima volta con questa auto il cui cofano è tra l'altro dedicato agli Amici dell'Ospedale di Biella, per cercare di sostenerli con il 5 per mille. Siamo comunque fiduciosi. Le strade sono belle, molto tecniche ma belle. Le previsioni sono ottime, farà caldo, insomma, anche le condizioni saranno ottimali, a questo punto non ci resta che metterci in pista".