Cavaglià celebra la Festa della Repubblica, questa sera il concerto "L'eroe... che non ti aspetti".

In occasione della Festa della Repubblica, la Filarmonica di Cavaglià, in collaborazione con il Comune di Cavaglià, presenta il concerto “L’eroe… che non ti aspetti”, un viaggio musicale dedicato a figure storiche trasformate dagli eventi in veri e propri eroi: salvatori di vite, esempi di dignità, fedeltà alla patria e ai propri ideali.

L’appuntamento è fissato a questa sera, alle ore 21.00, presso il Salone Polivalente di Cavaglià. Il programma della serata propone un’ampia selezione di brani celebri, tra cui:

Mulan di M. Wider

Music from Braveheart di J. Horner

Giovanna d’Arco – Sinfonia di G. Verdi

Egmont – Ouverture di L. van Beethoven

Pietro Micca di F. Creux

Musica Risorgimentale (C. Boniforti – C. Panizza – S. Ronchetti Monteviti)

Theme from Schindler’s List di J. Williams

La Fedelissima di L. Cirenei

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones (F. Migliacci – M. Lusini)

La serata si concluderà con Squilli d’attenti – Onori alla bandiera, l’Inno Nazionale (G. Mameli – M. Novaro) e l’Inno Europeo di Beethoven.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.