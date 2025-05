Comune di Piatto: replica alla gestione finanziaria, le parole dei consiglieri

Riceviamo e pubblichiamo:

"Facciamo seguito al comunicato stampa del Comune di Piatto, pubblicato su questo quotidiano online in data 10.05 u.s., ed avendone letto con attenzione il contenuto intendiamo replicare fornendo le opportune considerazioni.

Come consiglieri comunali, in carica fino al giugno 2024, la leggerezza con cui viene trattata l’argomentazione relativa al disavanzo di amministrazione ci ha lasciati perplessi… non si tratta sicuramente di una situazione di normalità nella gestione economica finanziaria di un Ente Locale eppure tale parrebbe scorrendo il testo.

È la prima volta nella storia del Comune di Piatto, che una Amministrazione, quella dell’attuale Sindaco Giacomini, si ritrova ad approvare un disavanzo di amministrazione, che comporterà, così come previsto nel prospetto di ripiano finanziario, un taglio dei servizi per i prossimi 4 anni, termine di fine legislatura vigente.

Il Comune di Piatto è passato da una situazione di avanzo di amministrazione di circa 45.000,00 euro nel 2014 con la Giunta Collinetti, all’attuale situazione debitoria per € 217.580,25 dopo 11 anni di Giunta Giacomini.

La domanda che è opportuno porsi è: “Come si è arrivati a questa grave situazione di disagio finanziario?”

La risposta la si trova a pag. 4 della deliberazione di Consiglio Comunale

n. 15 del 30.04.2025 dove si legge testualmente:

“Accertato che le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione di € 217.580,25= sono da individuarsi nella circostanza che:

- nei passati esercizi finanziari l’Ente non ha effettuato i dovuti impegni di spesa annuali per contribuiti dovuti ad altri enti per i servizi svolti in forma associata;

- Interessi di mora per il mancato pagamento nei termini di legge delle fatture emesse dai fornitori;

- fondi statali da restituire in quanto non spesi”.

Relativamente al primo punto, come consiglieri comunali nel periodo 2019 – 2024, abbiamo ripetutamente richiesto in consiglio comunale, e ci sono le deliberazioni a comprovarlo, di provvedere all’impegno di spesa ed al successivo pagamento delle quote associative spettanti, ad esempio, al Cissabo di cui tutto il consiglio, in primis il sindaco Giacomini e relativa Giunta, erano ben a conoscenza si fosse accumulato un ritardo nei pagamenti per tre annualità.

Più volte abbiamo richiesto, e correttamente ci è stato recapitato, l’elenco della documentazione in entrata al protocollo riscontrando, e successivamente facendo presente in Consiglio Comunale, quanti fossero i solleciti di pagamento inoltrati da parte dei fornitori, esercitando in questo modo il compito della minoranza: vale a dire garantire il controllo dell'operato dell'amministrazione comunale e la trasparenza nella gestione finanziaria dell’Ente, sempre a favore della tutela della collettività.

Non abbiamo mai votato a favore dell’approvazione dei bilanci presentati dalla Giunta Giacomini anche perché mai sono state minimamente prese in considerazione le nostre osservazioni, ora purtroppo diventate parte cospicua del disavanzo.

Tale situazione complessiva faceva ampiamente sospettare che la gestione finanziaria non fosse corretta da parte della dipendente incaricata, operato che l’Amministrazione Giacomini non ha in nessun modo verificato nonostante le succitate avvisaglie, gli svariati solleciti della minoranza e le situazioni simili purtroppo affrontate da altri Comuni, né tanto meno preso provvedimenti al fine di sanare una evidente situazione di mala gestione economica finanziaria di cui Sindaco e Giunta 2019-2024 si possono ritenere responsabili."

Vincenzo CIANO

Danila D’ALESSANDRO

Stefano GARIAZZO Consiglieri comunali dal 2019 - 2024