Fine settimana impegnativo per Biella Corse, impegnata in gara con equipaggi e navigatori in Trentino, Veneto, Lombardia e in Piemonte. Debutto importante per Biella Corse al 13° Valsugana Historic Rally, quarta prova del CIRAS (Campionato Italiano Rally Auto Storiche). Da questa gara infatti comincerà l'avventura nei rally storici 2025 dell'equipaggio biellese Luca Prina Mello e Simone Bottega, al via con la loro nuovissima BMW M3 (raggruppamento 4, gruppo J2/A, classe 2500). Partiranno con il numero 18.

"Luca è un pilota molto veloce" commenta il "Team Manager" di Biella Corse, Alby Negri, "A Verona porterà al debutto una M3 molto prestante, potenzialmente da assoluto, preparata con cura dai fratelli Balletti, veri e propri specialisti del settore. Sono sicuro che ci farà fare bella figura!" In gara ci sarà anche l'equipaggio misto biellese-valdostano composto da Ermanno Caporale e Hervé Navillod. Gareggeranno con la consueta Lancia Fulvia Coupé Rally 1.6 (raggruppamento 2, gruppo GTS/4, classe 1600), al via con il numero 78. La gara si correrà sabato 31 maggio, con partenza e arrivo da Borgo Valsugana (provincia di Trento). In programma ci sono sei prove speciali, ricavate da due passaggi cadauno sui tracciati "Dosso" (di 7,27 chilometri), "Marande" (di 18,75 chilometri) e "Serot" (di 20,58 chilometri), In totale i concorrenti percorreranno 251,08 chilometri, di cui 93,20 in prova speciale.

Al Rally 2 Valli, quarta prova del CIAR (Campionato Italiano Assoluto Rally) tornerà in gara questo fine settimana l'equipaggio Biella Corse Fabrizio Lovati e Luca Pieri, con l'obiettivo di raccogliere, al "giro di boa" della stagione, altri punti in ottica campionato. Piloteranno la Renault Clio S1600 (gruppo Rc3N, classe Super 1600) numero 44, preparata e assistita in gara dalla Erreffe Rally Team di Castelnuovo Scrivia (AL). La gara partirà venerdì 30 maggio dal centro espositivo Verona Fiere di Verona, dove si concluderà nel primo pomeriggio di sabato 31 marzo. Otto le prove speciali in programma. Due, la “power stage” "Alcenago" (di 2,33 chilometri) e la "Erbezzo" (di 27,89 chilometri) verranno percorse nel pomeriggio di sabato; le altre, ricavate da ulteriori due passaggi sulla "Alcenago" più altri due cadauno sui tracciati "San Francesco" (di 12,16 chilometri) e "Cappella Fasani" (di 23,30 chilometri) si correranno nella prima parte della giornata di domenica. In totale i concorrenti percorreranno 416,59 chilometri, di cui 105,80 in prova speciale. Due equipaggi e due navigatori Biella Corse saranno al via, questo fine settimana (31 maggio / 1 giugno) in Val Camonica (provincia di Brescia) nell'11ª edizione del Rally Coppa Camuna.

Fra gli equipaggi i primi a partire saranno Daniel Reghenzani e Francesca Belli, alla guida della Peugeot 106 (gruppo RC4N, classe A6) numero 87; quindi, con il numero 107, il padre, Antonio Reghenzani, in coppia con Nadia Rastelli, su di un'altra Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2). In gara ci sarà anche la navigatrice Biella Corse Carlotta Romano, che correrà a fianco del pilota Marco Moreschi sulla Renault Clio Super 1600 (gruppo RC3N, classe S1600) numero 25. Poi, in questa occasione nel ruolo di navigatore, il biellese Enrico Gatto, che gareggerà con il pilota Andrea Scolari sulla Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 38. La gara partirà sabato e si concluderà domenica pomeriggio a Breno (BS). Il programma è articolato su sei prove speciali, ricavate sabato da due passaggi sul tracciato "Sisem Astrio" (di 14,90 chilometri); e domenica da due passaggi cadauno sulle prove "Val Palot" (di 10,60 chilometri) e "Deria Trofeo Tommy" (di 6,10 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 302,86 chilometri, di cui 63,20 in prova speciale.

Dopo il Trentino Alto Adige, il Veneto e la Lombardia, eccoci in Piemonte dove, nei giorni 31 maggio e 1° giugno, si correrà il 9° Rally Il Grappolo, terzo appuntamento del Trofeo Rally di Zona 2. In gara ci saranno anche due equipaggi e tre navigatori Biella Corse. Il primo equipaggio a prendere il via, composto da Cristian Tibarsi e Francesco Ghione, gareggerà con la Peugeot 106 XSI (gruppo RC5N, classe A5) numero 85; a seguire, con il numero 98, partiranno Andrea Bellon e Barbara Albertone, figlio e mamma, alla guida della Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2) numero 98. Per quanto riguarda i navigatori, gareggeranno Tiziano Pieri, a fianco del pilota Massimo Marasso sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) numero 5; Ermes Bagolin, che prenderà parte alla gara sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) numero 18; e Marco Bevilacqua, che gareggerà con Fabrizio Babando sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 33. La gara partirà da San Damiano d'Asti sabato 31 maggio, dove si concluderà domenica 1° giugno a fine giornata. Sabato si correrà una sola prova, la "Castagnole" (di 11,85 chilometri); domenica le restanti cinque, ricavate da un altro passaggio sulla "Castagnole", e due cadauno sui tracciati "Roatto" (di 9,30 chilometri) e "Torrazzo" di 15,00 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 259,12 chilometri, di cui 72,30 in prova speciale.