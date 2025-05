"Notte Rosa straordinaria, dopo il Giro e gli Alpini una Biella più viva" - Foto di Angela Lobefaro per newsbiella.it

Dopo settimane intense di eventi, Biella si conferma una città viva, accogliente e capace di organizzare manifestazioni di rilievo nazionale. La Notte Rosa, svoltasi nella serata dopo la partenza della 19ª tappa del Giro d’Italia, ha registrato un’affluenza eccezionale con migliaia di partecipanti in Piazza Duomo, coronando un mese di maggio straordinario, iniziato con la storica Adunata degli Alpini.

“Abbiamo vissuto giornate indimenticabili – dichiara l’assessore agli Eventi e Manifestazioni della Città di Biella Edoardo Maiolatesi –. L’Adunata ha portato in città migliaia di penne nere da tutta Italia, lasciandoci un’eredità di emozioni, orgoglio e senso di comunità. A pochi giorni di distanza, il Giro d’Italia ci ha regalato un altro momento di visibilità internazionale e di grande entusiasmo popolare. Ci tengo a ringraziare l’amico Roberto Pella per aver ancora una volta mostrato attenzione al nostro territorio, portando a Biella questa grande manifestazione, congiuntamente al Sindaco Marzio ed il collega Giacomo Moscarola per aver condiviso questo percorso.”

“La Notte Rosa è stata il giusto epilogo di queste settimane: un evento pensato per tutta la cittadinanza, con musica, luci e spettacoli. Biella ha risposto con entusiasmo, mostrando un volto dinamico, giovane e partecipativo.”

L’assessore ha voluto ringraziare anche tutte le persone che hanno reso possibile questo calendario di eventi: “Senza il lavoro di squadra, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Biella ha dimostrato ancora una volta di saper fare rete.”

“Questa energia non deve esaurirsi - conclude Maiolatesi -, ma essere un trampolino per l’estate biellese, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità dell’offerta di eventi ed iniziative. Biella sono sicuro sarà pronta a sorprendere ancora.”



Edoardo Maiolatesi - Assessore Eventi e Manifestazioni Città di Biella