2 Giugno a Biella, celebrazioni e onorificenze a Biella

Il prossimo 2 giugno, in occasione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, in concomitanza con la Cerimonia nazionale presieduta in Roma dal Presidente della Repubblica, si terrà la tradizionale Cerimonia ufficiale, coordinata dalla Prefettura di Biella. La Cerimonia prenderà avvio alle ore 09.30 presso i Giardini Zumaglini con la deposizione di una corona d'alloro in memoria dei Caduti, e proseguirà, alle ore 10.00 a Piazza Duomo con gli onori militari e a seguire la Cerimonia dell'Alzabandiera. Le marce e l'Inno nazionale saranno eseguiti dalla Banda Musicale "G. Verdi" di Biella. Il Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, darà lettura del messaggio del Capo dello Stato per celebrare tale ricorrenza.

La cerimonia si concluderà con la consegna delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica. Verranno consegnati: il diploma di Cavaliere della Repubblica Italiana alla dott.ssa Cristina Dama, Funzionario Amministrativo presso la Prefettura di Biella; il diploma di Cavaliere della Repubblica Italiana a Stefano Sodoso, Maresciallo Ordinario della Compagnia Carabinieri di Biella; il diploma di Cavaliere al sig. Stefano Falco, delegato tecnico provinciale Area Soccorsi ed Emergenza Croce Rossa Italiana Biella.