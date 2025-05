Sporteducation, c'è tempo fino al 20 giugno per le domande di contributo

C’è tempo fino al 20 giugno per presentare le domande di contributo al bando “Sporteducation” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e da Fondazione FILA Museum. Il bando che mette a disposizione 100 mila euro, oltre alle risorse che verranno messe a disposizione da Fondazione Fila Museum, è rivolto a sostenere le associazioni sportive che svolgono attività non agonistica per l'anno 2025/2026 nella fascia di età 3-18 anni.

Attraverso l'intervento si vuole affrontare la sfida della transizione demografica ponendo attenzione al tema del mantenimento e dell'incremento di servizi a favore della popolazione biellese. Sono ammesse iniziative realizzate e ricomprese nell'Area Educazione e Ricerca. L'obiettivo strategico previsto dalla programmazione pluriennale che si intende raggiungere con la linea di intervento è la valorizzazione dello sport giovanile come percorso educativo relazionale e inclusivo. Il bando intende finanziare: l'attività sportiva annuale nella fascia di età 3-18, specifici progetti per la promozione e la valorizzazione della pratica sportiva in risposta agli obiettivi del bando.

Gli obiettivi specifici del bando sono: Incentivare azioni che permettano di intercettare bambini e ragazzi che non praticano attività sportive. Creare reti di collaborazioni tra associazioni sportive per permettere ai bambini, soprattutto nella fase di crescita, di sviluppare le capacità motorie. Promuovere collaborazioni tra i diversi enti per aggregare risorse umane ed economiche e ottimizzare l’uso delle strutture sportive. Migliorare la collaborazione con le famiglie e le scuole per accrescere il valore educativo connesso allo sport. Attivare servizi per famiglie e accompagnatori nell’ottica di vivere gli spazi sportivi e renderli centri di aggregazione della comunità di riferimento. Sostenere azioni di inclusione dei soggetti stranieri e in fragilità economica. Accrescere le azioni di coinvolgimento di adulti e ragazzi nelle attività di gestione delle società sportive anche nell’ottica di aumentare il numero dei volontari. Valorizzare lo sport come percorso di riattivazione delle relazioni e dei rapporti tra i coetanei. Incrementare la formazione dei dirigenti, tecnici e allenatori sui temi collegati all’educazione e al supporto di bambini e ragazzi nonché sulle competenze necessarie alla gestione delle società sportive.

La linea di intervento contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (cd. Sustainable Development Goals - SDGs), quali: l'obiettivo 3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; l'obiettivo 4 Istruzione di qualità e l'obiettivo 10 Ridurre le disuguaglianze. Il bando condivide quanto indicato nel Piano d'azione globale sull'attività fisica per gli anni 2018-2030, approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, che riconosce all'attività sportiva un ruolo fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo strategico di ridurre del 15%, attraverso policy pubbliche, la prevalenza globale dell'inattività fisica negli adulti e negli adolescenti entro il 2030.

Il contributo massimo erogabile per il progetto presentato, deliberato a insindacabile giudizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Fondazione FILA Museum, non potrà essere superiore a € 7.000,00. Il termine di presentazione delle richieste di contributo è previsto alle ore 16.00 del 20 giugno 2025. Non sono previste altre scadenze nel corso del 2025. Nell’ambito dell’iniziativa a partire dal 2024 è stato aperto un tavolo di ascolto dei bisogni delle associazioni sportive, in collaborazione con Fondazione Fila Museum e Sport e Salute, gli incontri sono proseguiti anche nel corso del 2025.