Nella giornata senza tabacco l’appello e l’impegno del Fondo Edo Tempia

Secondo il più recente rapporto nazionale sul tabagismo in Italia poco meno di una persona su quattro fuma: ancora troppi «ed è giusto ricordarlo» rimarca Paola Minacapelli del Fondo Edo Tempia «nella giornata senza tabacco che cade ogni anno il 31 maggio». La psicologa del centro di ascolto del Fondo è colei che guida i corsi periodici che due volte ogni anno aiutano le persone a smettere con la dipendenza da sigarette e affini, un servizio gratuito che da più di vent’anni ha consentito di decine di persone di abbandonare il fumo.

A partire dal 2008, dicono le statistiche, si è registrata una riduzione nella percentuale dei fumatori, passando dal 30 al 24%. Tale riduzione coinvolge tutte le fasce di età e sia uomini sia donne, ma con modalità e ritmi diversi. Fra le donne la riduzione risulta meno accentuata, di contro aumenta la quota di consumatori, duali o esclusivi, di altri prodotti del fumo, ovvero sigaretta elettronica e tabacco riscaldato. «Secondo l’Istituto superiore di sanità» dice Paola Minacapelli «tale riduzione è comunque troppo lenta in quanto ogni anno in Italia si stimano circa 90mila decessi attribuibili al consumo di tabacco, con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro.

Il fumo di tabacco è una causa nota o probabile di almeno 27 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, cancro del polmone e altre forme di cancro, cardiopatie, vasculopatie». In particolare si rendono sempre più necessari interventi volti alla prevenzione che abbiano come interlocutori i giovani. Secondo due indagini dell’Istituto superiore della sanità, il 30,2% degli studenti italiani tra i 14 e i 17 anni usa almeno un prodotto tra sigaretta tradizionale, tabacco riscaldato o sigaretta elettronica. In tale fascia di età il policonsumo è molto diffuso in quanto le multinazionali puntano su un marketing sempre più accattivante dal packaging all’aspetto esteriore, all’ideazione di sapori fruttati più vicini al gusto dei giovani.

Il Fondo Edo Tempia è in prima linea dal 2004 con l’istituzione del centro per il trattamento del tabagismo. Ogni anno, in primavera e in autunno, si organizzano corsi psicoeducazionali per la disassuefazione dal fumo. Si tratta di un percorso che predilige il gruppo come forza motrice e il coinvolgimento attivo di ogni singolo partecipante. durante i dodici incontri, oltre al supporto delle psicologhe, sono previste una consulenza con una nutrizionista e con un medico specialista in pneumologia. Per coloro che fossero interessati è possibile telefonare per pre iscriversi al corso autunnale digitando il numero 015.351830 oppure inviare una mail all’indirizzo psicologia@fondoedotempia.it. Come tutti i servizi della Fondazione Tempia è gratuito.