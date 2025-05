Il Gruppo Sportivo Tollegno festeggia una stagione di successi FOTO

Il Gruppo Sportivo Tollegno, fondato nel 1967, si appresta a celebrare nel 2027 i suoi 60 anni di attività sportiva, confermandosi una realtà solida e in crescita nel panorama sportivo biellese. Con una proposta variegata e inclusiva, il G.S. Tollegno continua a promuovere i valori dello sport tra i giovani e la comunità.

Le squadre, che vestono i colori rosso, blu e bianco, spaziano dal Minivolley ai campionati giovanili Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18, fino alla Prima Divisione e alla Serie D.

Non solo pallavolo

Accanto all’attività pallavolistica, il gruppo propone corsi di:

• Ginnastica dolce

• Ginnastica posturale

• Yoga

• GAG

• Pilates

Queste attività si svolgono da settembre a fine giugno presso le palestre di Tollegno e Sagliano Micca.

Risultati sportivi 2024/2025

La Prima Squadra, militante in Serie D, ha chiuso la stagione con un ottimo piazzamento, sfiorando i playoff per la Serie C. Su 26 partite, ne ha vinte 21, confermando il livello competitivo del gruppo.

Grande soddisfazione per la prima divisione, qualificata alla seconda fase le stesse ragazze hanno vinto il campionato interprovinciale Under 18 P.G.S

A giugno, le squadre Under 13 e due formazioni Under 18 parteciperanno al prestigioso Torneo Nazionale PGS a Cesenatico, ulteriore occasione di crescita e confronto.





Lo staff tecnico

Il merito dei risultati sportivi va condiviso con uno staff tecnico competente e appassionato:

• Rosso Romeo – Minivolley

• Pollono Andrea – Settore giovanile

• Mariottini Cristina – Prima Divisione e Under 18

• Bertoni Gregorio – Serie D

Uno staff che lavora con impegno e professionalità, contribuendo alla crescita sportiva e personale delle atlete.

Volontari, il cuore pulsante del G.S. Tollegno

Un ringraziamento particolare va ai dirigenti volontari, il vero motore della società: persone che dedicano tempo e passione alla gestione quotidiana del gruppo, rendendo possibile ogni attività.

Lo sport è un gioco, e ogni atleta conta

Il G.S. Tollegno crede fortemente che lo sport debba essere prima di tutto un gioco, un momento di gioia, crescita e condivisione. Ogni atleta è importante in egual misura, a prescindere dall'età o dalla categoria: è per questo che la maglia è la stessa per tutti, dall’Under 13 alla Serie D. Un simbolo di appartenenza e rispetto reciproco che rappresenta i valori più autentici dello sport.

La guida della società

Alla guida del G.S. Tollegno ci sono persone che credono nello sport come strumento di formazione e comunità:

Presidente: Negro Marco

Vicepresidente: Fornaro Paolo

Un grazie agli sponsor

Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli sponsor che, con il loro supporto, contribuiscono in modo fondamentale alla realizzazione delle attività del Gruppo Sportivo Tollegno. Un ringraziamento speciale al Gruppo A.V.I.S. Valle Cervo con sede ad Andorno, per la preziosa collaborazione e il sostegno continuo alla nostra realtà sportiva.

Per rimanere aggiornati su tutte le attività, eventi e risultati, seguite la pagina Instagram ufficiale: @gstollegno.