Due biellesi protagonisti ai Campionati Italiani FIJLKAM di Brazilian Jiu-Jitsu: l’Iron Jiu-Jitsu tra le prime otto d’Italia FOTO

Grande risultato per il Brazilian Jiu-Jitsu biellese ai Campionati Italiani FIJLKAM, la massima competizione nazionale per il BJJ, sia con kimono che in modalità No-Gi. Tra le accademie protagoniste, l’Iron Jiu-Jitsu si è classificata ottava a livello nazionale, con 36 atleti in gara provenienti da tutta Italia.

A tenere alta la bandiera di Biella c’erano Cecilia Schellino e Kleiton Pereira, entrambi atleti dell’Iron Jiu-Jitsu che si allenano presso la Paul Fit Combat.

Cecilia Schellino ha conquistato un prestigioso secondo posto nella sua categoria, arrendendosi solo in finale contro un’avversaria di altissimo livello, che ha poi vinto anche l’assoluto. Cecilia ha combattuto con determinazione anche nella categoria assoluto, dove ha perso solo negli ultimi secondi di un match molto equilibrato.

Kleiton Pereira ha ottenuto il secondo posto nella categoria cinture nere e un terzo posto negli assoluti cinture nere, dimostrando un’eccellente preparazione tecnica. Nonostante un infortunio riportato durante le lotte con il kimono, ha deciso comunque di competere anche nella categoria No-Gi, conquistando un secondo posto di grande valore e coraggio.

L’ottavo posto nazionale raggiunto dall’Iron Jiu-Jitsu conferma il livello di eccellenza dell’accademia, che continua a crescere e a formare atleti competitivi anche a livello nazionale, con una presenza sempre più significativa anche sul territorio biellese.