Camminata tricolore con la Pro Loco di Biella e Valle Oropa, nuovo appuntamento all'orizzonte

Un pomeriggio all’insegna del tricolore, della natura e della storia locale: è questa la proposta per lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, con una camminata organizzata dalla Pro Loco Biella e Valle Oropa.

Il ritrovo è fissato per le 14.15 presso il suggestivo Ricetto di Candelo, con partenza alle 14.30. Il rientro è previsto intorno alle 17.30, dopo un percorso ad anello di circa 10 chilometri con un dislivello positivo di 150 metri: un itinerario facile e adatto a tutti, immerso nel verde e arricchito da scorci storici e naturali.

La camminata sarà guidata dall’esperto escursionista Marco Macchieraldo, accompagnato dai volontari della Pro Loco e condurrà i partecipanti alla scoperta delle antiche ghiacciaie, tra boschetti magici, eriche in fiore e le affascinanti leggende dei Conti d’Ysangarda.

Un’occasione unica per esplorare una delle brughiere più rare e caratteristiche d’Europa. Per rendere omaggio alla Repubblica Italiana, gli organizzatori lanciano anche una simpatica proposta di dress code: indossare qualcosa di verde, bianco o rosso, oppure portare con sé un tricolore, per colorare il sentiero con i colori della bandiera nazionale. Si consiglia di indossare scarpe comode da sentiero, portare con sé acqua, eventualmente bastoncini da trekking e un K-Way, viste le previsioni di un possibile (seppur lieve) maltempo.

L’evento è gratuito per i soci, mentre per i non soci è previsto un contributo simbolico. Una passeggiata per celebrare insieme, con passo leggero e spirito festoso, i valori fondanti della Repubblica.

Per informazioni: 3288248937 o proloco.biella@gmail.com