Biella, tornano i consigli di quartiere, primo incontro a Chiavazza, Olivero: "Visione più complessiva" FOTO

Tornano i consigli di quartiere a Biella, e la prima riunione di avvio del percorso si è tenuta a Chiavazza mercoledì 28 maggio, al teatro parrocchiale, esattamente dove si sarebbe dovuta tenere la prima assemblea nel 2019, poi annullata su proposta formulata all’unanimità della Conferenza dei Capigruppo Consiliari per rivedere il sistema di elezione. I prossimi due incontri previsti sono il 4 giugno al Villaggio Lamarmora e l’11 giugno al Piazzo

Presenti il Sindaco Marzio Olivero, l’assessore ai Quartieri e Partecipazione del comune di Biella, Domenico Gallello, il Presidente del Consiglio, Luca Zani, e diversi componenti di Giunta e Consiglio. Oltre a loro anche il Segretario Generale, Dr.ssa Serena Bolici e il dirigente competente, Dr. Clemente Comola, che hanno illustrato l’iter di avvio per l’elezione dei Consigli nel dettaglio, i cui componenti potranno essere al massimo 10 ma non meno di 5, e che rimarranno in carica per 5 anni.

"Il quartiere consente di avere una visione più complessiva di un territorio e delle sue reali necessità - ha spiegato il sindaco Marzio Olivero - . Questi organi raccolgono le segnalazioni di più cittadini, e attraverso queste ci si rende conto che in realtà non è magari il problema di un buco, ma c'è un problema per esempio dell'asfaltatura di tutta una strada, e quindi che quella può essere cantierizzata, e analizzata in modo diverso. Non vorrei banalizzare le segnalazioni dei singoli rispetto a quelle che sono del consiglio di quartiere, ma diciamo che quella fatta da questo nuovo ente è una segnalazione che magari è più articolata ed evidenzia un problema di maggiore entità rispetto a quella che può essere invece del singolo, che non dico che non venga presa in considerazione, ma probabilmente non viene presa subito, in considerazione. Con i consigli di quartiere c'è il vantaggio di avere una soluzione completa per l'intero quartiere, e non temporanea per il singolo".

Ora tocca al quartiere. Starà ai cittadini, dopo che tutti saranno informati del funzionamento di questa nuova realtà, a preparare le liste e si andrà ad elezioni dopo 30 - 40 giorni l'ordinanza del sindaco che dà il via all'iter.

"Con i tempi ci siamo - commenta l'assessore Gallello - . Entro metà settembre ci saranno le elezioni, poi entro il 3 ottobre ci sarà la prima riunione. L'Adunata degli Alpini e ora i referendum hanno rallentato un po' l'iter, ma ci siamo comunque. Si dovranno riattivare le sedi, rimettere in moto questa nuova macchina, ma la serata a Chiavazza è andata molto bene, noi siamo contenti, anche i cittadini erano soddisfatti. Dopo 15 anni finalmente torneranno i quartieri che sono importantissimi per la città".