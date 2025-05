Sostenibilità aziendale: anche il Piemonte fa la sua parte

Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata una priorità per le imprese italiane, e in quest’ottica il Piemonte si colloca tra le regioni più virtuose a livello nazionale nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030, con eccellenze nei settori dell'acqua, innovazione e città sostenibili.

Questo è quanto emerge dal Position Paper 2024 del Piemonte, il documento redatto dalla Regione Piemonte per illustrare:

lo stato di avanzamento della regione rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 dell’ONU;

i punti di forza e le aree critiche in ambito ambientale, sociale ed economico;

le azioni e le politiche regionali in corso per migliorare la sostenibilità del territorio.

Si tratta di un documento strategico che serve sia come base di pianificazione per le politiche regionali, sia come strumento di comunicazione e trasparenza verso cittadini, imprese e stakeholder istituzionali.

Ed è evidente come le imprese piemontesi stiano rispondendo attivamente a questa sfida tanto che, contestualmente, Unioncamere Piemonte, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, ha lanciato il progetto “Accompagnamento al Reporting di Sostenibilità”, che supporta le PMI nella redazione del bilancio di sostenibilità. Questo strumento non solo migliora la trasparenza aziendale, ma rappresenta anche un vantaggio competitivo, facilitando l'accesso a finanziamenti e nuovi mercati.

La sostenibilità da valore aggiunto a necessità strategia per leva di sviluppo

Negli ultimi anni la sostenibilità è passata dall’essere un valore aggiunto a una vera e propria necessità. Non è più “solo” una questione etica: oggi le imprese che vogliono restare competitive e attrattive sul mercato globale devono dimostrare con trasparenza il loro impegno in ambito ambientale, sociale e di governance.

In questo contesto, cresce il numero di realtà italiane – anche tra le PMI – che stanno scegliendo di certificare le proprie pratiche sostenibili. Tuttavia, non tutte le imprese sono realmente pronte a trasformare questi obiettivi in azioni concrete. Ecco perché realtà come EcoVadis – che valuta oltre 130.000 aziende nel mondo su ambiente, diritti umani, etica e acquisti sostenibili – rappresentano una garanzia di trasparenza e affidabilità in ambito ESG.

È il caso di Eurotherm S.p.A. , azienda piemontese con sede a Volpiano, in provincia di Torino, che ha recentemente ottenuto la medaglia di bronzo EcoVadis che attesta il posizionamento dell’azienda nel 35% delle imprese più virtuose a livello internazionale tra quelle sottoposte a valutazione.

Un risultato importante, frutto di investimenti e iniziative reali: dall’efficientamento energetico degli impianti alla progettazione di linee di verniciatura con sistemi di recupero e filtrazione avanzati, fino alla creazione di un nuovo ufficio Health, Safety & Environment dedicato a presidiare quotidianamente le buone pratiche ambientali e di sicurezza.

Se è vero che la transizione sostenibile riguarda tutti, è altrettanto vero che le imprese locali hanno una responsabilità particolare: quella di diventare ambasciatrici di un cambiamento concreto, che parte dal Piemonte, ma guarda al mondo.

In un momento storico in cui la sostenibilità diventa anche un criterio di scelta da parte di grandi committenti internazionali, saper rispondere a questi requisiti significa garantire continuità e competitività al comparto produttivo della regione.