Macelleria Mosca, il giornalista Rai Umberto Martini prende le chiavi di casa e segue il Giro d’Italia dal balcone

È successo davvero. Mariangela Mosca, inossidabile anima della storica macelleria di via San Filippo, ha deciso di affidare le chiavi di casa sua a… Umberto Martini. No, non un amico di famiglia, bensì il volto di Rai Sport, giornalista e grande esperto di pedalate epiche e crampi in salita.

Il motivo? La partenza della tappa Biella–Champoluc del Giro d’Italia, che ha preso il via oggi alla presenza del sindaco di Biella Marzio Olivero da Piazza Martiri della Libertà. Una piazza che, guarda caso, si può osservare alla perfezione dal balcone fiorito dell’appartamento della signora Mariangela. ll giornalista e la troupe Rai sono entrati nell'iconico negozio del centro - un po' con l'acquolina in bocca hanno ammesso - per chiedere se fosse stato possibile fare delle riprese dal balcone.

Come sempre indaffarata a servire clienti, la signora Mariangela ha affidato senza indugio le chiavi di casa al giornalista e fornendogli le informazioni per sbrigarsela. Scherzosamente Martini ha coinvolto altre persone sul balcone lasciando intendere che avrebbe organizzato con la complicità della famosa gastronomia un aperitivo a sorpresa godendosi lo start della tappa dal pontile.

Non sappiamo come sia finita in realtà ma il siparietto ha aggiunto un episodio ironico e scherzoso andato in onda in diretta nazionale e che è presto finito sulla pagine social di Mosca1916!

link: https://www.instagram.com/mosca1916/