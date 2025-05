Il Giro d’Italia attraversa via Ivrea: il reportage fotografico di Ciro Simoni FOTO

Il Giro d’Italia attraversa via Ivrea: il reportage fotografico di Ciro Simoni

Grande fermento in via Ivrea per il passaggio del Giro d’Italia. La carovana pubblicitaria ha anticipato l’arrivo dei corridori, che è stata poi accolta da applausi e incitamenti lungo tutto il tracciato.

Nelle foto, gli scatti realizzati da Ciro Simoni che catturano i momenti salienti della tappa.