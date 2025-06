Giro d'Italia, partenza a Biella. L'assessore regionale Chiarelli: “Volano economico e di visibilità per i territori” FOTO

È partita oggi da Biella la 19esima tappa del Giro d’Italia che si concluderà a Champoluc in Valle d’Aosta. Una festa dello sport che proseguirà anche domani con la gara che prenderà il via da Verrès e che si chiuderà a Sestriere, che vedrà i ciclisti sfilare lungo il difficile Colle delle Finestre.

Presente all’evento l’assessore allo Sport Marina Chiarelli: «La nostra Regione è nuovamente protagonista nel mondo del ciclismo. Oltre al Giro d’Italia presto ospiteremo la Vuelta a Espana, diventando l’unico territorio italiano ad ospitare le Grandi partenze di tutte e tre le più importanti corse mondiali su strada. Per il Giro d’Italia negli ultimi 3 anni abbiamo stanziato oltre 7 milioni di euro con un ritorno economico che, secondo gli studi, va dalle tre alla cinque volte l’investimento. L’evento non è soltanto un volano economico e di visibilità per i nostri territori, ma anche un momento in cui riconoscersi nei valori dello sport, fatti di inclusione, impegno e disciplina. Un modello per tutti noi e per le nuove generazioni».