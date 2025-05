Giro d'Italia, la partenza della 19° tappa da piazza Martiri VIDEO

Ci siamo, i preparativi sono finiti, la corsa è partita alle 12.20 da Biella in piazza Martiri, in corso il trasferimento verso il chilometro zero. Sono 5,9 i chilometri da percorrere.

Anche questa volta Biella si è confermata attenta e interessata a questo grande evento, con arrivo previsto a Champoluc. I corridori sono saliti per via Ramella Germanin, verso il Piazzo in via Avogadro, Piazza Cisterna e Corso del Piazzo. Si scenderà in via Mentegazzi, per poi prendere via Ivrea, che condurrà la carovana verso il proseguo della tappa.

Il “chilometro zero” è fissato al confine tra Biella e Occhieppo Inferiore.

Qui la partenza tra gli applausi del pubblico

il passaggio al Piazzo

il passaggio a Occhieppo la partenza dal Km zero

il passaggio da Mongrando