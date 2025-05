Donato si tinge di rosa per il Giro d’Italia: entusiasmo e partecipazione di un intero territorio

Grande accoglienza a Donato per il passaggio del Giro d'Italia: grazie all'impegno della popolazione e al prezioso supporto della Pro Loco, ogni angolo del borgo è stato decorato con il rosa, simbolo del giro, rendendo omaggio a questo importante evento sportivo.

A fare il tifo per i corridori anche i 110 bambini della scuola Primaria di Valle che accoglie gli studenti dei paesi di Muzzano, Graglia, Netro e Donato.

Presente il Sindaco di Donato, Fausto Francisco, a sottolineare la partecipazione corale e l’orgoglio condiviso da tutta la comunità per l’arrivo di un evento sportivo così simbolico, che ha unito i paesi del territorio in un clima di grande emozione.