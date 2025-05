"Muanda's colors!" Un percorso in ebike fra colori e paesaggi mozzafiato FOTO

Oggi presentiamo un giretto di allenamento per riprendere un p' di gamba dopo un periodo di "fiacca".

Avvicinamento classico con transito in Burcina, per proseguire nel sentiero del trenino. I colori che si incontrano sono affascinanti e la conca dei rododendri è al massimo del suo splendore. Superato il Tracciolino, come di consueto in questo periodo dell'anno, si incontrano le nuvole appoggiate ai costoni, che incorniciano i pendii fioriti: un paesaggio spettacolare!

Superiamo l'Alpetto Superiore e deviamo verso le Sette Fontane che però trascuriamo, optando per la ripida discesa verso l'Alpe Bugia. Torniamo verso Sordevolo scegliendo la strada della Prera.

La parte finale è una vera sorpresa: per raggiungere la frazione di Galfione (comune di Occhieppo Superiore), Cinzia ci guida in un divertentissimo single track che ci consente di completare il giro con un'inedito certamente da rifare.

Chiudiamo con 43,46km 1.300d+ in 3h05m.

