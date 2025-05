Per gli ospiti della Casa di Riposo Oasi di Chiavazza una Gita al Santuario di Oropa FOTO

Giovedì 29 maggio un folto gruppo di ospiti, personale, volontari e parenti della Casa di Riposo Oasi di Chiavazza è partito alla volta di Oropa per trascorrere una giornata nel nostro magnifico territorio biellese. Giunti nella Basilica Antica hanno partecipato alla Santa Messa delle ore 10.30. Al termine non poteva mancare la foto di rito e poi via, per uno squisito pranzo al ristorante con l’immancabile polenta concia che tutti attendevano con piacere.

Nel pomeriggio, per concludere questo momento in allegria, canti e balli sotto lo splendido sole che per tutta la giornata li ha accompagnati. La Rsa desidera ringraziare il personale, i volontari ed i familiari che hanno collaborato a rendere la giornata così speciale.