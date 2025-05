Parafarmacia Beltrami, l'importanza di idratarsi: è disponibile un'ampia selezione di infusi e aromatizzatori

Bere è necessario e indispensabile per la nostra vita e la nostra salute. Eppure sempre più persone riportano di avere difficoltà a idratarsi per mancanza di stimolo, per dimenticanza o, ancora, per il suo gusto, per alcuni poco invitante. Bere più acqua porta, però, benefici che vanno oltre l’idratazione e che magari non tutti sanno.

La mancanza di liquidi nell’organismo è molto dannosa in primis per i reni perché l'acqua aiuta a filtrare i rifiuti dal sangue ed eliminare le scorie attraverso l'urina. In caso di disidratazione, quindi, si verifica un accumulo di tossine nell'organismo. Bere aiuta, poi, anche a prevenire la formazione di calcoli renali e altre condizioni come infezioni del tratto urinario.

A livello gastrointestinale, idratarsi è fondamentale per diversi motivi: l’acqua aiuta la digestione e facilita l’assorbimento dei nutrienti e il loro trasporto attraverso il sangue fino alle cellule. Assumere la giusta quantità di acqua contribuisce anche a prevenire o combattere la stipsi, facilitando il transito delle sostanze di scarto del nostro organismo.

L’idratazione è strettamente connessa all’omeostasi, che è la capacità che il nostro corpo ha di mantenere stabili le sue condizioni interne. La disidratazione è uno dei fattori che altera questo equilibrio, compromettendo la concentrazione di elettroliti e riducendo la sudorazione, fattore, quest’ultimo, che porta ad un aumento della temperatura corporea.

La quantità d’acqua consumata incide, poi, anche sul fronte delle facoltà cognitive e del benessere psicologico perché la carenza di acqua può portare stanchezza, stato di confusione, riduzione della memoria e della concentrazione e mal di testa. Rilevanti risultano essere anche un aumento dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, a fronte di una ridotta capacità di sintetizzare serotonina, l’ormone della felicità, causando disturbi dell’umore.

Infine, ma non per importanza, il giusto apporto di liquidi aiuta a lubrificare le articolazioni e dare tono ai muscoli, a prevenire secchezza e irritazioni oculari favorendo il buon funzionamento di retina e cristallino, a mantenere la pelle più elastica e luminosa. Come se non bastasse, assunta prima dei pasti, contribuisce al dimagrimento, conferendo un senso di sazietà.

Per trovare la giusta motivazione a bere di più si può ricompensare il nostro corpo con infusi a freddo e aromatizzatori per acqua: tutto il gusto di una bibita fresca senza sensi di colpa.

