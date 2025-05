Curioso ritrovamento a Biella. Nei giorni scorsi, è stato portato al comando provinciale dei Carabinieri un basso tuba, rinvenuto tra la stazione San Paolo e la vicina via per Candelo.

Non si esclude la possibilità che qualche Alpino l'abbia perduto o dimenticato nei giorni dell'Adunata Nazionale. Se qualcuno l'avesse riconosciuto non esiti a recarsi al comando di via Fratelli Rosselli 98/bis, a Biella.