Sfide e gare al Golf Club Cavaglià, ecco i vincitori finali FOTO

Grande successo sabato per il Memorial Mario Marcianesi by M&A (18 buche Stableford 3 categorie), una delle gare più apprezzate del calendario del Golf Cavaglià, che come sempre ha gratificato i migliori con bottiglie pregiate.

La gara fa parte di un circuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con in palio il Challenge finale al/alla 1° netto della graduatoria maschile e femminile (somma dei 3 score). Da segnalare il risultato di Filippo Peretti Cucchi primo lordo con 38 punti (score di 66, -2 sul par del campo).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià punti 38, 1° Netto Enrico Boscono Cavaglià 38, 2° Netto Massimo Marè Cavaglià 33, 3° Netto Simone Bucino Cavaglià 33. 2a categoria: 1° Netto Giovanni Gritti Laghi 39, 2° Netto Luca Image Ticino 39, 3° Netto Mario Protto Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Mario Carlo Borsi Cavaglià 40, 2° Netto Raffaella Casalino Cavaglià 38, 3° Netto Enrica Aprile Cavaglià 37. 1° Ladies Sandra Ravani Cavaglià 35. 1° Seniores Antonio Mazzei Laghi 37. Driving contest maschile buca 5 Paolo Protti. Driving contest femminile buca 5 Simona Rosazza Gianin. Nearest to the pin maschile buca 9 Ruggero Di Giusto m. 2,31. Nearest to the pin femminile buca 9 Silvia Malinverni m. 5,04.

Domenica al Golf Cavaglià si è giocata la seconda edizione del Trofeo F.I.S.A.R. Biella (Louisiana a coppie 18 buche Stableford), evento sponsorizzato dalla Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori Biella che per l’occasione ha presentato i corsi dedicati agli aspiranti assaggiatori di vini.

Una quarantina le coppie al via. Nel lordo vittoria con punteggio record per Simone Bucino-Stefano Griggio che hanno consegnato uno score con 12 birdie e 48 punti. Nel netto successo di Edoardo Ramella-Rohan Jay Silva con 44 seguiti da Paolo Maza-Davide Baroni con 42 e Juyi Takahashi-Alberto Caneparo con 41. Prima coppia mista Simona Rosazza Gianin/Lorenzo Paravella con 41.

Il mese di giugno al Gc Cavaglià si aprirà con un doppio appuntamento.Domenica farà la tappa di Vivigolf (18 buche, Stableford, 3 categorie) che durante la giornata proporrà degustazione vini e assaggi prodotti Ghiotto. A fine premiazione seguirà rinfresco.Lunedì 2 si giocherà la prova del circuito con finale nazionale Green Pass Card Trophy (Stableford - 18 buche - 3 categorie). A fine premiazione seguirà rinfresco.

Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it